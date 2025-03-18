Эксперты телеканала РБК об ограничении «бесконечного» штрафа Google
Арбитражный суд Москвы 7 марта ограничил начисление судебной неустойки (астрент) по искам российских телеканалов к Google. К 18 октября сумма неустойки по искам телеканалов составляла 91,5 квинтиллиона руб. (единица с 18 нулями). До введения ограничения сумма астрента по состоянию на 15 января 2025-го составляла 1,81 дуодециллиона руб. (единица с 39 нулями). Что говорят эксперты телеканала РБК.
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