Требования российских телеканалов к Google превысили ₽1,8 дуодециллиона

Сумма требований российских ТВ-каналов к Google из-за блокировки YouTube-аккаунтов к середине января достигла ₽1,8 дуодециллиона. Сумма давно превышает весь ВВП мира, поэтому сторонам придется искать другой способ решения спора

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Общая сумма требований 17 российских телеканалов к Google достигла 1,81 дуодециллиона руб., рассказали РБК два источника, знакомых с ходом дела. Дуодециллион — это единица с 39 нулями. По словам одного из собеседников, указанная сумма — это долг, накопившийся у Google к 15 января за неисполнение требования восстановить аккаунты российских медиа на YouTube.

Разбирательство началось еще в 2020 году, когда «Царьград» и РИА ФАН подали к американской Google LLC, ирландской Google Ireland, а также к российскому ООО «Гугл» иски с требованием восстановить заблокированные на YouTube аккаунты каналов. В 2021 году суд согласился с доводами телеканалов и обязал Google восстановить доступ. Корпорация не исполнила это решение в течение отведенных девяти месяцев, после чего за каждый день неисполнения начал начисляться штраф в размере 100 тыс. руб. Сумма штрафа удваивается каждую неделю, пока решение не будет выполнено, без ограничения общей суммы штрафа.

В процессе разбирательств «Царьграда» и РИА ФАН с Google к процессу в качестве третьих лиц подключились другие телеканалы, аккаунты которых YouTube заблокировал после начала конфликта на Украине в 2022 году. Среди них «Звезда», «Первый канал», ВГТРК (телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и др.), «Парламентское телевидение», «Москва Медиа», «ТВ Центр», НТВ, «ГПМ Развлекательное телевидение» (принадлежит «Газпром-Медиа»), «Общественное телевидение России», «Телеканал 360», «ТРК Петербург», «Фонд православного телевидения», «Национальный спортивный телеканал», «Технологическая компания Центр», а также ИП Симоньян М.С., представляющий YouTube-канал телеведущей Маргариты Симоньян.

На конец октября 2024 года сумма долга составляла 2 ундециллиона руб. (единица с 36 нулями).

Можно ли заставить Google заплатить

По состоянию на 28 января 2025 года капитализация Alphabet на бирже NASDAQ составляла $2,4 трлн. Еще в прошлом году в отчете за второй квартал компания сообщала о текущих юридических вопросах в России, включая закрытие счетов подсанкционных лиц и штрафы за блокировку аккаунтов. Alphabet указывала, что считает, что эти дела не повлияют существенно на ее деятельность.

После начала специальной военной операции Google приостановила деятельность в России и перевела основную часть сотрудников местного офиса в другие страны. В апреле 2022-го Арбитражный суд Москвы арестовал имущество и счета ООО «Гугл» на сумму 500 млн руб. в качестве обеспечительной меры по иску «ГПМ Развлекательное телевидение» о восстановлении аккаунта на YouTube. В июне того же года «Гугл» обратилась в суд с заявлением о собственном банкротстве, в октябре 2023-го компания была признана банкротом.

Среди прочих в реестр кредиторов тогда были включены требования «Царьграда», которому в августе 2024-го Верховный суд подтвердил задолженность в размере 32,7 млрд руб. «Царьград» был первым телеканалом, который подал в суд на Google, «поэтому его требование было включено в общий реестр кредиторов, а неустойка перестала начисляться», пояснял РБК источник, знакомый с ходом дела. «Все остальные телеканалы управляющий квалифицировал как текущих кредиторов, требования которых погашаются раньше реестра, а неустойки продолжают начисляться».

В 2024 году «Фонд православного телевидения», действуя от имени ряда российских телеканалов, подал в суды более десяти стран, в том числе Турции, Испании, ЮАР, Сербии и Алжира, иски с требованием арестовать местные активы Google по решению российского суда. Во всех этих странах разбирательства продолжаются, за исключением ЮАР — там активы Google были арестованы летом 2024 года.

Google, в свою очередь, обратилась в суд Англии с требованием запретить российским ТВ-компаниям предъявлять претензии за пределами США и Британии. 22 января суд Англии поддержал это требование.

Параллельно «Фонд православного телевидения» ищет другие способы оказать влияние на компанию. В декабре 2024 года он подал заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), в котором обвинил Alphabet в неисполнении обязательств по раскрытию информации о своих финансовых обязательствах перед российскими телеканалами, несмотря на то что эта информация является важной для акционеров Alphabet.

Исполнение судебных решений зависит от национального законодательства каждой конкретной страны и международных соглашений, говорит руководитель практики «Цифровое и IT-право» компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Екатерина Соколова. Во многих случаях, по ее словам, страны признают и исполняют решения иностранных судов в рамках международных договоров или на основе принципов взаимности, но это может требовать отдельного судебного разбирательства или признания решения в соответствующих юрисдикциях. Соколова уточняет, что между Россией и Великобританией нет двусторонних договоров, касающихся признания и исполнения судебных решений, то есть признание решения потребует отдельной судебной процедуры в России, что «сложно представить с учетом текущего развития событий». Но запрет английского суда может привести к тому, что ранее инициированные судебные процессы в различных странах по исполнению решения российского суда могут быть приостановлены.

Советник коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Кузьмин также считает, что российские суды не связаны решением Высокого суда Англии о запрете предъявлять претензии за пределами США и Британии. «Во-первых, российское законодательство не предусматривает автоматического признания или исполнения решений иностранных судов, включая английские, без соответствующей процедуры признания в России. Во-вторых, такой запрет налагает обязанности на стороны спора, а не на сам иностранный суд», — рассуждает он, отмечая, что сам по себе запрет может стать препятствием к приведению в исполнение решения российских судов в иностранных юрисдикциях.

Разбирательство в России продолжается, поскольку российские суды не связаны решениями иностранных юрисдикций, тем более недружественных, соглашается руководитель практики «Цифровая экономика» юридической компании GMT Legal Денис Поляков. Сам по себе процесс, по его словам, «с обеих сторон политизирован». «Как и по многим другим категориям дел, связанным с применением санкций и их последствиями, отечественные суды «отстаивают» интересы наших лиц, тогда как суды недружественных государств создают защитные механизмы для компаний, которые прямо или косвенно соблюдают введенные недружественными государствами санкции», — отметил юрист.

По его оценке, судебные процессы будут идти «вплоть до снятия санкций и попыток Google вернуться на российский рынок». «Скорее всего, будут достигнуты мировые соглашения, по которым Google выплатит незначительные компенсации российским судам в обмен на отказ от текущих исков», — считает Поляков.

РБК направил запрос в Google.