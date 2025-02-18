Горелкин назвал условия для возобновления работы YouTube в России

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Cнятия антироссийских санкций западными странами недостаточно для возобновления работы видеохостинга YouTube в России, заявил ТАСС заместитель председателя Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Он отметил, что остаются нерешенными несколько ключевых вопросов, включая неоплаченные компанией Google штрафы.

«Одного условия снятия санкций мало. Даже если Google вновь получит возможность проводить расчеты с российскими контрагентами и производить обслуживание своего оборудования, установленного у операторов связи, остаются открытыми несколько важных вопросов», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что важными проблемами остаются непрозрачная политика блокировки аккаунтов российских медиа и блогеров, а также игнорирование видеохостингом судебных решений по удалению противоправного контента. Также замглавы комитета напомнил о необходимости выполнения Google требований российского закона о «приземлении», который обязывает компанию открыть представительство в России.

Горелкин отметил, что Google должна оплатить все штрафы в России или достичь соглашения, которое устроит обе стороны.

Роскомнадзор в июле 2024 года называл причинами замедления работы YouTube уход Google из России и прекращение поддержки инфраструктуры на российских сетях связи. В свою очередь, в Google заявили, что проблемы с доступом не имеют отношения к техническим причинам или действиям компании.