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Военная операция на Украине ,  
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Раненого оператора «Первого канала» решили эвакуировать в Москву

Раненого оператора «Первого канала» Дмитрия Волкова решили эвакуировать в Москву
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Оператора «Первого канала» Дмитрия Волкова, получившего ранения при подрыве на мине в Белгородской области, сегодня эвакуируют в Москву, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Его слова передает «РИА Новости».

«Оператор «Первого канала» Дмитрий Волков будет сегодня эвакуирован на лечение в Москву. Он получил травмы и ожоги, состояние оценивается как тяжелое», — сказал Кузнецов.

Съемочная группа «Первого канала», в составе которой были журналистка Анна Прокофьева и оператор Дмитрий Волков, подорвалась на мине в Белгородской области на границе с Украиной. В результате корреспондентка погибла, Волков получил ранения.

Стала известна причина гибели военкора «Первого канала» Анны Прокофьевой
Политика
Анна Прокофьева

По факту гибели Анны Прокофьевой было возбуждено уголовное дело. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил соболезнования ее родным.

24 марта в ЛНР в поселке Михайловка в результате удара ракетами HIMARS погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель съемочной группы Александр Сиркели и военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

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Первый канал журналисты Москва Россия Белгородская область Военная операция на Украине
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