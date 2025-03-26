Раненого оператора «Первого канала» решили эвакуировать в Москву

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Оператора «Первого канала» Дмитрия Волкова, получившего ранения при подрыве на мине в Белгородской области, сегодня эвакуируют в Москву, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Его слова передает «РИА Новости».

«Оператор «Первого канала» Дмитрий Волков будет сегодня эвакуирован на лечение в Москву. Он получил травмы и ожоги, состояние оценивается как тяжелое», — сказал Кузнецов.

Съемочная группа «Первого канала», в составе которой были журналистка Анна Прокофьева и оператор Дмитрий Волков, подорвалась на мине в Белгородской области на границе с Украиной. В результате корреспондентка погибла, Волков получил ранения.



24 марта в ЛНР в поселке Михайловка в результате удара ракетами HIMARS погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель съемочной группы Александр Сиркели и военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак.