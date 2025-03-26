В Кремле выразили соболезнования в связи с гибелью военкора Прокофьевой
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил соболезнования родным военного корреспондента «Первого канала» Анны Прокофьевой, погибшей в Белгородской области.
«Мы соболезнуем в первую очередь родным Анны и всему коллективу «Первого канала», — сказал он, передает корреспондент РБК.
Телеканал сообщил о гибели Прокофьевой утром 26 марта. Съемочная группа, в составе которой была журналистка, подорвалась на мине. В результате корреспондентка погибла, оператор Дмитрий Волков был ранен, он находится в тяжелом состоянии.
Прокофьевой было 35 лет, она работа на «Первом канале» с 2023 года, вела репортажи из зоны военной операции. Перед этим журналистка работала в испанской редакции медиагруппы «Россия сегодня».
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