В Кремле выразили соболезнования в связи с гибелью военкора Анны Прокофьевой

В Кремле выразили соболезнования в связи с гибелью военкора Прокофьевой

Анна Прокофьева (Фото: zhurnalistka_z / Telegram)

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил соболезнования родным военного корреспондента «Первого канала» Анны Прокофьевой, погибшей в Белгородской области.

«Мы соболезнуем в первую очередь родным Анны и всему коллективу «Первого канала», — сказал он, передает корреспондент РБК.

Телеканал сообщил о гибели Прокофьевой утром 26 марта. Съемочная группа, в составе которой была журналистка, подорвалась на мине. В результате корреспондентка погибла, оператор Дмитрий Волков был ранен, он находится в тяжелом состоянии.

Прокофьевой было 35 лет, она работа на «Первом канале» с 2023 года, вела репортажи из зоны военной операции. Перед этим журналистка работала в испанской редакции медиагруппы «Россия сегодня».