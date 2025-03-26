После гибели военкора «Первого канала» возбуждено уголовное дело
По факту гибели военкора «Первого канала» Анны Прокофьевой в Белгородской области возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
«26 марта 2025 года в результате подрыва боеприпаса украинских вооруженных формирований в Белгородской области погибла военный корреспондент «Первого канала» Анна Прокофьева», — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по ст. 205 Уголовного кодекса («Террористический акт»), максимальное наказание по которой предусматривает пожизненное лишение свободы, и по ст. 144 УК («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста»), максимальное наказание по которой — лишение свободы на срок до шести лет.
Прокофьева начала работать на «Первом канале» в 2023 году. Она освещала события на фронте, вела репортажи из зоны боевых действий. До этого работала в испанской редакции агентства «Россия сегодня». Также Прокофьева вела в Telegram блог для сбора гуманитарной помощи и возила ее в зону спецоперации.
«Первый канал» сообщал о пострадавшем операторе Дмитрии Волкове, который находился рядом с Прокофьевой в момент взрыва.
Двумя днями ранее, 24 марта, в зоне военной операции на Украине в результате удара ракетами HIMARS погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Кроме того, был тяжело ранен корреспондент «Звезды» Никита Гольдин.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по сотрудникам СМИ велся прицельный огонь, их намеренно хотели убить. По факту гибели журналистов Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
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В Белгородской области погибла военкор «Первого канала»
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