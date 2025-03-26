 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Хинштейн рассказал о состоянии раненого оператора «Первого канала»

Хинштейн: раненый оператор Дмитрий Волков находится в тяжелом состоянии
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Антон Вергун / РИА Новости
Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Оператор «Первого канала» Дмитрий Волков, получивший ранения при подрыве на мине в Белгородской области, находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

«С минно-взрывной травмой, ожогами лица, предплечья, левой руки, ног, верхних дыхательных путей он был доставлен в Обоянскую ЦРБ, сейчас подключен к аппарату ИВЛ и экстренно доставляется в Курскую областную больницу. Состояние тяжелое — наши врачи сделают все возможное и невозможное для спасение его жизни», — написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Он добавил, что врачебный консилиум, в случае необходимости, будет решать вопрос о переводе журналиста в Москву.

Работавшая с Волковым военкор «Первого канала» Анна Прокофьева погибла.

Захарова обвинила Украину в гибели военкора «Первого канала» Прокофьевой
Политика
Мария Захарова

24 марта в Минобороны сообщили, что российские военные в белгородском приграничье уничтожили технику и личный состав украинских подразделений, которые пытались попасть на территорию России. 25 марта Гладков заявил, что обстановка в Краснояружском районе все еще напряженная.

24 марта в ЛНР в поселке Михайловка в результате удара ракетами HIMARS погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель съемочной группы Александр Сиркели и военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, всего при атаке погибли шесть человек, включая трех сотрудников СМИ.

Читайте РБК в Telegram.

В Белгородской области погибла военкор «Первого канала»

Спецпосланник Трампа назвал «неудобный факт» насчет ядерного оружия Киева

Нижний Новгород предупредил о массовом убийстве собак при принятии закона

Как изменилась зависимость от импорта в отраслях экономики России. Инфографика

Экономисты предрекли Китаю удар «китайским шоком»

ЦБ раскрыл механизм новой системы оценки акций

В США предложили сажать чиновников за секретную информацию в мессенджерах

Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

В Подмосковье неизвестный устроил стрельбу во дворе жилого дом

Для закупки флота за рубежом рассмотрят схему «единого окна»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Первый канал Военная операция на Украине Украина Россия Белгородская область журналист Александр Хинштейн
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
Материалы по теме
Стала известна причина гибели военкора «Первого канала» Анны Прокофьевой
Политика
СК возбудил уголовное дело после ранения под Суджей журналиста ТАСС
Политика
Песков заявил, что по погибшим журналистам велся прицельный огонь
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 92,34 (+0,82) Инвестиции, 25 мар, 19:36 Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 84,19 (+0,32) Инвестиции, 25 мар, 19:36
РКН заблокировал рязанский портал медиагруппы ShkulevТехнологии и медиа, 12:27
Российский призер Паралимпиады погиб в зоне военной операцииСпорт, 12:24
Гуцул после задержания заявила о своей невиновностиПолитика, 12:20
НСПК сообщила, что работает над устранением сбоев в системе переводов СБПФинансы, 12:16
В аэропорту Нового Уренгоя опрокинулся на бок самолет Ан-12Общество, 12:13
Телеведущего Цивилева похоронят на Митинском кладбищеОбщество, 12:07
Хинштейн рассказал о состоянии раненого оператора «Первого канала»Политика, 12:05
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как российские студенты могут учиться бесплатно в ТурцииРБК Компании, 12:00
Кокорин заявил, что точно не будет завершать карьеру в РоссииСпорт, 12:00
Биржевые цены на медь в США обновили исторический максимумИнвестиции, 11:58
Как построить идеальный клиентский сервис в IT-компании за 3 шагаPro, 11:56
Стала известна причина гибели военкора «Первого канала» Анны ПрокофьевойПолитика, 11:54
Захарова обвинила Украину в гибели военкора «Первого канала» ПрокофьевойПолитика, 11:50
Квартиру из фильма «Дьявол носит Prada» выставили на продажу в Нью-ЙоркеНедвижимость, 11:50