Хинштейн рассказал о состоянии раненого оператора «Первого канала»

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Оператор «Первого канала» Дмитрий Волков, получивший ранения при подрыве на мине в Белгородской области, находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

«С минно-взрывной травмой, ожогами лица, предплечья, левой руки, ног, верхних дыхательных путей он был доставлен в Обоянскую ЦРБ, сейчас подключен к аппарату ИВЛ и экстренно доставляется в Курскую областную больницу. Состояние тяжелое — наши врачи сделают все возможное и невозможное для спасение его жизни», — написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Он добавил, что врачебный консилиум, в случае необходимости, будет решать вопрос о переводе журналиста в Москву.

Работавшая с Волковым военкор «Первого канала» Анна Прокофьева погибла.



24 марта в Минобороны сообщили , что российские военные в белгородском приграничье уничтожили технику и личный состав украинских подразделений, которые пытались попасть на территорию России. 25 марта Гладков заявил , что обстановка в Краснояружском районе все еще напряженная.

24 марта в ЛНР в поселке Михайловка в результате удара ракетами HIMARS погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель съемочной группы Александр Сиркели и военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, всего при атаке погибли шесть человек, включая трех сотрудников СМИ.