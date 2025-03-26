Хинштейн рассказал о состоянии раненого оператора «Первого канала»
Оператор «Первого канала» Дмитрий Волков, получивший ранения при подрыве на мине в Белгородской области, находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
«С минно-взрывной травмой, ожогами лица, предплечья, левой руки, ног, верхних дыхательных путей он был доставлен в Обоянскую ЦРБ, сейчас подключен к аппарату ИВЛ и экстренно доставляется в Курскую областную больницу. Состояние тяжелое — наши врачи сделают все возможное и невозможное для спасение его жизни», — написал Хинштейн в своем телеграм-канале.
Он добавил, что врачебный консилиум, в случае необходимости, будет решать вопрос о переводе журналиста в Москву.
Работавшая с Волковым военкор «Первого канала» Анна Прокофьева погибла.
24 марта в Минобороны сообщили, что российские военные в белгородском приграничье уничтожили технику и личный состав украинских подразделений, которые пытались попасть на территорию России. 25 марта Гладков заявил, что обстановка в Краснояружском районе все еще напряженная.
24 марта в ЛНР в поселке Михайловка в результате удара ракетами HIMARS погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель съемочной группы Александр Сиркели и военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, всего при атаке погибли шесть человек, включая трех сотрудников СМИ.
Читайте РБК в Telegram.
В Белгородской области погибла военкор «Первого канала»
Спецпосланник Трампа назвал «неудобный факт» насчет ядерного оружия Киева
Нижний Новгород предупредил о массовом убийстве собак при принятии закона
Как изменилась зависимость от импорта в отраслях экономики России. Инфографика
Экономисты предрекли Китаю удар «китайским шоком»
ЦБ раскрыл механизм новой системы оценки акций
В США предложили сажать чиновников за секретную информацию в мессенджерах
Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
В Подмосковье неизвестный устроил стрельбу во дворе жилого дом
Для закупки флота за рубежом рассмотрят схему «единого окна»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов