Хинштейн выразил соболезнования родным военкора Анны Прокофьевой

Анна Прокофьева (Фото: zhurnalistka_z / Telegram)

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил соболезнования родным и близким погибшего военного корреспондента «Первого канала» Анны Прокофьевой.

Съемочная группа журналистки подорвалась на мине в Белгородской области 26 марта. Военкор Владимир Романов уточнил, что Прокофьева работала в Демидовке Краснояружского района и погибла во время редакционного задания.

«Сегодня журналист — это тоже солдат. <...> Выражаю искренне соболезнования родным и близким погибшей», — написал Хинштейн.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также выразил соболезнования родным Прокофьевой. Представитель МИД России Мария Захарова назвала гибель военного корреспондента следствием действий украинских властей.

Находившийся с корреспондентом «Первого канала» оператор Дмитрий Волков был ранен. По словам главы Курской области, его госпитализировали с минно-взрывной травмой, ожогами лица, предплечья, левой руки, ног и верхних дыхательных путей. Волков в тяжелом состоянии, его доставят в Курскую областную больницу.

Хинштейн отметил, что уже собрался консилиум с привлечением Федерального центра медицины катастроф и специалистов НИИ скорой помощи имени Н.В.Склифосовского. «В случае необходимости будет решаться вопрос о переводе журналиста в Москву. Держу ситуацию на личном контроле», — добавил он.