 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Хинштейн выразил соболезнования родным военкора Анны Прокофьевой

Сюжет
Военная операция на Украине
Анна Прокофьева
Анна Прокофьева (Фото: zhurnalistka_z / Telegram)

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил соболезнования родным и близким погибшего военного корреспондента «Первого канала» Анны Прокофьевой.

Съемочная группа журналистки подорвалась на мине в Белгородской области 26 марта. Военкор Владимир Романов уточнил, что Прокофьева работала в Демидовке Краснояружского района и погибла во время редакционного задания.

«Сегодня журналист — это тоже солдат. <...> Выражаю искренне соболезнования родным и близким погибшей», — написал Хинштейн.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также выразил соболезнования родным Прокофьевой. Представитель МИД России Мария Захарова назвала гибель военного корреспондента следствием действий украинских властей.

В Кремле выразили соболезнования в связи с гибелью военкора Прокофьевой
Политика
Анна Прокофьева

Находившийся с корреспондентом «Первого канала» оператор Дмитрий Волков был ранен. По словам главы Курской области, его госпитализировали с минно-взрывной травмой, ожогами лица, предплечья, левой руки, ног и верхних дыхательных путей. Волков в тяжелом состоянии, его доставят в Курскую областную больницу.

Хинштейн отметил, что уже собрался консилиум с привлечением Федерального центра медицины катастроф и специалистов НИИ скорой помощи имени Н.В.Склифосовского. «В случае необходимости будет решаться вопрос о переводе журналиста в Москву. Держу ситуацию на личном контроле», — добавил он.

Читайте РБК в Telegram.

В Белгородской области погибла военкор «Первого канала»

Спецпосланник Трампа назвал «неудобный факт» насчет ядерного оружия Киева

Нижний Новгород предупредил о массовом убийстве собак при принятии закона

Как изменилась зависимость от импорта в отраслях экономики России. Инфографика

Экономисты предрекли Китаю удар «китайским шоком»

ЦБ раскрыл механизм новой системы оценки акций

В США предложили сажать чиновников за секретную информацию в мессенджерах

Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

В Подмосковье неизвестный устроил стрельбу во дворе жилого дом

Для закупки флота за рубежом рассмотрят схему «единого окна»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Александр Хинштейн Курская область погибшие Военкор
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
Материалы по теме
В Кремле выразили соболезнования в связи с гибелью военкора Прокофьевой
Политика
Стала известна причина гибели военкора «Первого канала» Анны Прокофьевой
Политика
Захарова обвинила Украину в гибели военкора «Первого канала» Прокофьевой
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 92,34 (+0,82) Инвестиции, 25 мар, 19:36 Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 84,19 (+0,32) Инвестиции, 25 мар, 19:36
Кремль оценил результаты четверти века правления ПутинаПолитика, 13:59
Прокуратура начала проверку после посадки на брюхо Ан-12 в Новом УренгоеОбщество, 13:47
Покупать / не покупать: что такое No Buy 2025 и стоит ли следовать трендуСтиль, 13:44
Момент опрокидывания Ан-12 при посадке в Новом Уренгое. ВидеоОбщество, 13:44
Ударившего ребенка во время гонки лыжника дисквалифицировалиСпорт, 13:43
FT узнала о запуске инвестгигантом Fidelity стейблкоинаКрипто, 13:43
Хакеры совершили атаку на ЛУКОЙЛТехнологии и медиа, 13:33
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
«РИА Новости» узнали о наследственном деле родных после смерти ЗаворотнюкОбщество, 13:33
Президент «Ростова» назвал дату, когда решится будущее клубаСпорт, 13:29
В Сочи задержали местного жителя, застрелившего женщину в магазинеОбщество, 13:26
В Таиланде ребенка двух лет заподозрили в том, что он сбил двух детейОбщество, 13:24
Хинштейн выразил соболезнования родным военкора Анны ПрокофьевойПолитика, 13:21
Экс-тренеру молодежной сборной Англии диагностировали болезнь ПаркинсонаСпорт, 13:20
Минобороны обвинило Киев в новых ударах по энергообъектамПолитика, 13:17