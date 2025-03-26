Захарова обвинила Украину в гибели военкора «Первого канала» Прокофьевой
Гибель военного корреспондента «Первого канала» Анны Прокофьевой в зоне проведения военной операции на Украине является следствием действий украинских властей. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила ТАСС.
«Так массово журналисты могли бы погибать в связи со стихийным бедствием», — сказала она. Захарова заявила, что украинские власти «прицельно уничтожают и журналистов, и те международно-правовые принципы, которые должны были их защищать».
Кроме того, дипломат прокомментировала гибель других российских журналистов в зоне военной операции. В интервью радиостанции Sputnik Захарова заявила, что это «террор».
В среду, 26 марта, военный корреспондент Анна Прокофьева погибла в результате подрыва на мине в Белгородской области. Находившийся с ней оператор Дмитрий Волков получил ранения.
24 марта в результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине в поселке Михайловка (Кременский муниципальный округ) ЛНР погибли военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям «Убийство» и «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».
Глава ЛНР Леонид Пасечник впоследствии уточнил, что всего погибли шесть человек, включая троих сотрудников СМИ. Также пострадал 14-летний подросток.
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