Росфинмониторинг внес «Правый сектор» в перечень террористов

Фото: Пётр Ковалев / ТАСС

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов «Национально-освободительное движение «Правый сектор» (признано в России террористическим и запрещено) и «Добровольческий украинский корпус «Правый сектор» (признан в России террористическим и запрещен), следует из соответствующей базы ведомства.

В марте 2025 года ФСБ также включила «Правый сектор» в перечень террористических организаций. Внесение было сделано на основе решения Верховного суда России, которое вступило в силу 1 марта 2025 года.



Решение было принято в январе 2025 года на основании иска Генпрокуратуры. Ведомство назвало «Правый сектор» «объединением украинских националистических ультраправых организаций», основанным «на идеологии радикального украинского национализма и тотальной русофобии».



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