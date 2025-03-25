Росфинмониторинг внес «Правый сектор» в перечень террористов
Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов «Национально-освободительное движение «Правый сектор» (признано в России террористическим и запрещено) и «Добровольческий украинский корпус «Правый сектор» (признан в России террористическим и запрещен), следует из соответствующей базы ведомства.
В марте 2025 года ФСБ также включила «Правый сектор» в перечень террористических организаций. Внесение было сделано на основе решения Верховного суда России, которое вступило в силу 1 марта 2025 года.
Решение было принято в январе 2025 года на основании иска Генпрокуратуры. Ведомство назвало «Правый сектор» «объединением украинских националистических ультраправых организаций», основанным «на идеологии радикального украинского национализма и тотальной русофобии».
В 2014 году Верховный суд по указанию Генпрокуратуры признал экстремистскими и запретил деятельность в России «Правого сектора», партии «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО), а также организации «Трезубец Степана Бандеры» и Украинской повстанческой армии (УПА).
«Правый сектор» был основан в ноябре 2013 года, в ноябре 2022 года его добровольческий корпус был преобразован в 67-ю отдельную механизированную бригаду и вошел в состав ВСУ.
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