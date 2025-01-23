Верховный суд признал «Правый сектор» террористической организацией

Здание Верховного суда (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Верховный суд России по иску Генпрокуратуры признал террористической украинскую организацию «Правый сектор» (ранее был признан в России экстремистской организацией и запрещен), об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Соответствующая просьба от генпрокурора Игоря Краснова поступила в конце декабря.

«По результатам рассмотрения иска Генерального прокурора Российской Федерации Верховный суд признал «Национально-освободительное движение «Правый сектор» и входящие в его структуру «Добровольческий украинский корпус «Правый сектор» и «Правая молодежь» террористическими организациями и запретил их деятельность на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ведомство назвало «Правый сектор» «объединением украинских националистических ультраправых организаций», основанным «на идеологии радикального украинского национализма и тотальной русофобии». С начала военных действий на Украине члены «Добровольческого украинского Корпуса» участвуют в боях против России, а «Правая молодежь» «пропагандирует в среде несовершеннолетних ненависть к россиянам, прославляет пособников фашистской Германии», занимается подготовкой к боям, организует сбор средств для украинской армии, утверждает Генпрокуратура.

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