ФСБ включила «Правый сектор» в перечень террористических организаций

ФСБ внесла в список террористических организаций украинское движение «Правый сектор» (признано в России террористическим и запрещено) вместе с его структурными подразделениями, следует из данных на сайте силового ведомства.

В службе уточнили, что перечень теперь включает «украинское военизированное объединение «Национально-освободительное движение «Правый сектор» и его структурные подразделения — организацию «Правая Молодежь» и объединение «Добровольческий Украинский Корпус «Правый Сектор» (обе также признаны террористическими организациями и запрещены на территории России).

Внесение в список сделано на основе решения Верховного суда России, которое вступило в силу 1 марта 2025 года.

Решение было принято в январе 2025 года по иску Генпрокуратуры. Соответствующая просьба от генпрокурора Игоря Краснова поступила в суд в конце декабря. Ведомство назвало «Правый сектор» «объединением украинских националистических ультраправых организаций», которое основано «на идеологии радикального украинского национализма и тотальной русофобии». Члены Добровольческого украинского корпуса участвуют в боях против России, «Правая молодежь» «пропагандирует в среде несовершеннолетних ненависть к россиянам, прославляет пособников фашистской Германии», занимается подготовкой к боям, организует сбор средств для украинской армии, заявила Генпрокуратура.

В 2014 году Верховный суд по указанию Генпрокуратуры признал экстремистским и запретил деятельность в России «Правого сектора».

«Правый сектор» был основан в ноябре 2013 года в качестве коалиции правых и крайне правых. В ноябре 2022 года ее добровольческий корпус был преобразован в 67-ю отдельную механизированную бригаду и вошел в состав ВСУ.