Краснов потребовал признать террористическим украинский «Правый сектор»

Генпрокурор Краснов направил иск в ВС России о внесении ряда украинских националистических организаций в список террористических структур. Заседание по делу состоится 23 января

Фото: Андрей Любимов / РБК

Генпрокурор России Игорь Краснов попросил Верховный суд России признать террористическими и запретить в стране несколько украинских организаций, включая «Правый сектор», уже признанный экстремистским. Об этом «Интерфаксу» сообщили в суде.

«Рассмотрение искового заявления Генеральной прокуратуры о признании «Правого сектора» террористической организацией назначено на 23 января на 10:30 мск», — уточнили в пресс-службе.

Также будут рассмотрены вопросы о признании террористическими организациями «Правой молодежи» и объединения «Добровольческий украинский корпус «Правого сектора».

Верховный суд России еще в ноябре 2014 года признал экстремистскими и запретил деятельность «Правого сектора» и партии «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО).

Как коалиция правых и крайне правых «Правый сектор» был основан в ноябре 2013 года. Члены организации принимали участие в так называемой АТО (проводившейся украинскими войсками против ополченцев ДНР и ЛНР) вместе со своим собственным военизированным подразделением — украинским добровольческим корпусом. В ноябре 2022 года украинский добровольческий корпус был преобразован в 67-ю отдельную механизированную бригаду и вошел в состав ВСУ.