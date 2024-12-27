Краснов потребовал признать террористическим украинский «Правый сектор»
Генпрокурор России Игорь Краснов попросил Верховный суд России признать террористическими и запретить в стране несколько украинских организаций, включая «Правый сектор», уже признанный экстремистским. Об этом «Интерфаксу» сообщили в суде.
«Рассмотрение искового заявления Генеральной прокуратуры о признании «Правого сектора» террористической организацией назначено на 23 января на 10:30 мск», — уточнили в пресс-службе.
Также будут рассмотрены вопросы о признании террористическими организациями «Правой молодежи» и объединения «Добровольческий украинский корпус «Правого сектора».
Верховный суд России еще в ноябре 2014 года признал экстремистскими и запретил деятельность «Правого сектора» и партии «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО).
Как коалиция правых и крайне правых «Правый сектор» был основан в ноябре 2013 года. Члены организации принимали участие в так называемой АТО (проводившейся украинскими войсками против ополченцев ДНР и ЛНР) вместе со своим собственным военизированным подразделением — украинским добровольческим корпусом. В ноябре 2022 года украинский добровольческий корпус был преобразован в 67-ю отдельную механизированную бригаду и вошел в состав ВСУ.
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