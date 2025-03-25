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Военная операция на Украине ,  
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Лавров назвал гарантиями безопасности на море приказ из Вашингтона Киеву

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters)

Четкими гарантиями безопасности по черноморской инициативе для Москвы стал бы прямой приказ Вашингтона Киеву, российская сторона полагает, что этот сигнал американцами был воспринят, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Он добавил, что Россия выступает за возобновление черноморской инициативы «в более приемлемой для всех форме», однако в новых соглашениях не должно быть «двусмысленностей», заключил Лавров.

Накануне в Эр-Рияде прошли переговоры России и США, они продолжались 12 часов. Лавров отметил, что главным образом стороны обсуждали «вопросы безопасного судоходства на Черном море».

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После переговоров России и США прошла встреча американской и украинской делегаций. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что речи о встрече в трехстороннем формате с участием Украины пока не идет.

Сейчас президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу докладывают об итогах переговоров, при этом содержание переговоров обнародовано не будет, так как они технические, сообщил Песков.

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Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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Дональд Трамп

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Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
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