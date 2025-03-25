Лавров назвал гарантиями безопасности на море приказ из Вашингтона Киеву

Сергей Лавров (Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters)

Четкими гарантиями безопасности по черноморской инициативе для Москвы стал бы прямой приказ Вашингтона Киеву, российская сторона полагает, что этот сигнал американцами был воспринят, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Он добавил, что Россия выступает за возобновление черноморской инициативы «в более приемлемой для всех форме», однако в новых соглашениях не должно быть «двусмысленностей», заключил Лавров.



Накануне в Эр-Рияде прошли переговоры России и США, они продолжались 12 часов. Лавров отметил, что главным образом стороны обсуждали «вопросы безопасного судоходства на Черном море».



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