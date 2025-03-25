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Переговоры России и США ,  
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Сенатор заявил, что Россия и США не приняли заявление из-за Украины

Сенатор Чижов: Россия и США не приняли заявление из-за Украины
Сюжет
Переговоры России и США
Из-за позиции Украины США и Россия не приняли совместное заявление после 12-часовой встречи, сообщил сенатор Владимир Чижов
Владимир Чижов
Владимир Чижов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Россия и США не приняли совместное заявление после 12-часовых переговоров в Эр-Рияде из-за позиции Украины. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов (в 2002–2005 годах — заместитель министра иностранных дел, в 2005–2022-м — постпред России при ЕС).

То, что заявление «не было принято из-за позиции Украины, это тоже весьма характерно и симптоматично», сказал Чижов.

На экспертных консультациях Россию на них представляли глава комитета Совфеда по международным делам, бывший замглавы МИДа Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. В составе делегации США, как писала The Wall Street Journal, — директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Антон, помощники спецпосланника президента Кита Келлога и представители советника по нацбезопасности Майка Уолтца.

Сенатор заявил, что Россия и США не приняли заявление из-за Украины
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При этом в США ожидали «позитивного заявления» после встречи с российской стороной в Эр-Рияде, сообщал Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

Россия и США анализируют итоги переговоров, говорил на следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что содержание переговоров не будут обнародованы, так как они технические.

Стороны на встрече обсуждали «вопросы безопасного судоходства на Черном море», сообщал глава МИД России Сергей Лавров. Он указывал, что Россия выступает за возобновление черноморской инициативы. При этом Москве нужны гарантии.

Перед встречей России и США американцы провели переговоры с Украиной. После они также провели с Киевом консультации.

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