Bloomberg узнал тему новых переговоров США и Украины в Эр-Рияде

Темой нового раунда переговоров Киева и Вашингтона в Эр-Рияде станет безопасность судоходства в Черном море, а также прекращение ударов по объектам энергетики, пишет Bloomberg. Днем ранее состоялась встреча делегаций США и России

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Украинская и американская делегации вновь встретились в Эр-Рияде, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. По информации агентства, стороны планируют обсудить 30-дневное прекращение атак по объектам энергетической инфраструктуры, а также безопасность судоходства в Черном море.

Накануне в Эр-Рияде завершились переговоры делегаций России и США. Они продолжались 12 часов. Москва и Вашингтон также обсуждали восстановление мирной торговой деятельности в Черном море. Госдеп говорил, что расширение режима прекращения огня на Черное море станет шагом на пути к полному прекращению огня.

За день до встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде прошел еще один раунд переговоров представителей Вашингтона и Киева. Спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог объяснял, что США таким образом намерены провести «непрямые переговоры» между представителями России и Украины, чтобы выяснить условия сторон для полного прекращения огня.

Впервые инициатива о 30-дневном прекращении атак на объекты энергетики была озвучена по итогам телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 18 марта. Российский президент согласился на предложение американского и «сразу дал российским военным соответствующую команду», сообщал Кремль.

Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с Трампом 19 марта сказал, что речь идет не только об энергетической, но и «другой гражданской инфраструктуре». Москва уже обвинила Киев в провокации и попытке сорвать сделку. Минобороны России заявило, что ВСУ преднамеренно подорвали газоизмерительную станцию «Суджа». В Кремле после этого заверили, что приказ российского президента продолжает действовать.

Вопрос безопасности судоходства в Черном море также обсуждался во время телефонного разговора Путина и Трампа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что одной из тем переговоров России и США в Эр-Рияде станет возобновление черноморской инициативы. Соглашение, известное также как зерновая сделка, действовало с июля 2022-го по июль 2023 года и предполагала создание безопасных коридоров для вывоза зерна из украинских портов и снятие ограничений на российскую сельхозпродукцию.