Пожар после взрыва газа в салоне сотовой связи в Махачкале ликвидировали
Пожар в салоне сотовой связи в Махачкале, на проспекте Имама Шамиля, который начался после взрыва газа утром 25 марта 2025 года, ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
По данным ведомства, площадь пожара, возникшего в результате взрыва газа, составила 15 кв. м. Как уточнили в МЧС, по предварительным данным, пострадали четыре человека, их госпитализировали.
На месте работали 25 спасателей и семь единиц техники МЧС России. В пресс-службе добавили, что к настоящему времени пожар ликвидирован.
Это второй случай взрыва бытового газа в Махачкале за последние несколько часов. Первый случай произошел около 09:00 25 марта 2025 года в многоэтажном жилом в доме, расположенном на Гапцахской улице. В результате пострадали два человека: мужчина и женщина. Обоих госпитализировали.
По данным мэрии Махачкалы, дом, в котором произошел взрыв, не был введен в эксплуатацию и входил в реестр незаконно возведенных домов. По факту случившегося прокуратура Дагестана организовала проверку. Прокуроры намерены установить обстоятельства происшествия и оценить соблюдение требований по эксплуатации газового оборудования
По факту второго взрыва прокуратура республики также организовала проверку, в ходе которой установят точные причины возгорания. На место происшествия выехал и.о. прокурора Советского района Махачкалы для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб.
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