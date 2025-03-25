Двух пострадавших при взрыве в многоэтажке в Махачкале госпитализировали

Фото: МЧС России

Мужчина и женщина, пострадавшие при взрыве газа в Махачкале, госпитализированы, сообщает минздрав Дагестана.



«Женщину в тяжелом состоянии сейчас госпитализируют в Республиканскую клиническую больницу им. Вишневского, мужчину в состоянии средней степени тяжести — в Республиканский центр травматологии и ортопедии. Врачи делают все возможное для спасения раненых», — говорится в сообщении.



Взрыв произошел в многоэтажке на улице Гапцахской, после чего начался пожар.



Дом, в котором взорвался газ, не был введен в эксплуатацию и не должен быть заселен, сказали в мэрии . Пострадавшим пообещали оказать всю необходимую помощь.

Прокуратура заявила, что начала проверку в связи с «возгоранием газовоздушной смеси» в квартире многоэтажки.