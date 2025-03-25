В многоэтажке в Махачкале произошел взрыв газа

Взрыв произошел в многоэтажке на улице Гапцахской, после чего начался пожар. По данным Минздрава, пострадали два человека. Дом не был введен в эксплуатацию, уточнили в мэрии

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В многоэтажном доме в Махачкале произошел взрыв газа, после чего возник пожар, передают ТАСС и «РИА Новости».

Взрыв произошел в многоэтажке на улице Гапцахской.

«По системе 112 поступила информация о хлопке паров газа с последующим возгоранием в квартире многоквартирного жилого дома по ул. Гапцахская, 16 в г. Махачкала. По предварительной информации, пострадала женщина. К месту происшествия направлены экстренные службы», — сообщили РБК в региональном управлении МЧС.

В минздраве Дагестана «РИА Новости» рассказали, что пострадали два человека. «Предварительно, пострадали двое взрослых: мужчина и женщина. Мужчина в тяжелом состоянии», — сказали в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, в результате взрыва повреждено несколько квартир, уточняет ТАСС. В соседних домах выбило стекла, повреждены припаркованные машины, пишет телеграм-канал Shot.

Дом, в котором взорвался газ, не был введен в эксплуатацию и не должен быть заселен, сказали в мэрии. Пострадавшим пообещали оказать всю необходимую помощь.

Прокуратура заявила, что начала проверку в связи с «возгоранием газовоздушной смеси» в квартире многоэтажки.