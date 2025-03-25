Дом в Махачкале, где произошел взрыв газа, не был введен в эксплуатацию
Дом в Махачкале, где произошел взрыв газа, не был введен в эксплуатацию и входил в реестр незаконно возведенных домов, сообщила мэрия Махачкалы в своем телеграм-канале.
«Причины устанавливаются, на месте работают экстренные службы, представители администрации города и правоохранительных органов. Известно, что дом не был введен в эксплуатацию (входил в реестр незаконно возведенных домов)», — говорится в сообщении.
Взрыв произошел в многоэтажке на улице Гапцахской, после чего возник пожар.
В минздраве Дагестана «РИА Новости» рассказали, что пострадали два человека, одна женщина находится в тяжелом состоянии.
В результате взрыва повреждены десятки квартир и около 20 автомобилей, пишет телеграм-канал Shot.
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