Прокуратура начала проверку после взрыва в многоэтажке в Махачкале

Фото: МЧС России

Прокуратура Дагестана начала проверку в связи с возгоранием в многоквартирном доме в Махачкале. О начале проверки ведомство сообщило в телеграм-канале.

По предварительной информации, возгорание произошло 25 марта около 9 часов утра в одной из квартир на Гапцахской улице. Начался пожар. На место выехали сотрудники экстренных служб. Для координации их действий и работы правоохранительных органов выехали заместитель прокурора Республики Дагестан Алексей Родивилов и прокурор Ленинского района Махачкалы Сергей Сидоров.

Прокуроры намерены установить обстоятельства происшествия и оценить соблюдение требований по эксплуатации газового оборудования.

«Поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту», — говорится в сообщении регионального ведомства.

Утром 25 марта на седьмом этаже 14-этажного жилого дома на улице Гапцахской в Махачкале произошел взрыв газа, после чего начался пожар. Сотрудники МЧС эвакуировали 150 жильцов, открытое горение ликвидировано. В минздраве Дагестана «РИА Новости» рассказали, что пострадали два человека, одна женщина находится в тяжелом состоянии. МЧС сообщает о повреждении окон в пяти соседних многоэтажках и 50 припаркованных во дворе автомобилей.

Вскоре после возгорания выяснилось, что дом на Гапцахской не был введен в эксплуатацию и входил в реестр незаконно возведенных домов.