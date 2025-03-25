Погром в квартире после взрыва газа в многоэтажке в Махачкале. Видео
В Махачкале произошел взрыв газа в одной из квартир 14-этажного жилого здания. В результате взрыва были выбиты окна в пяти многоэтажных домах, повреждены 50 припаркованных во дворе автомобилей.
На кадрах, снятых из одной из пострадавших квартир, видно, что взрывом выбило стекла и оконные рамы. Осколки и обломки разлетелись по всей квартире.
Взрыв произошел на седьмом этаже многоэтажки на улице Гапцахской, после чего начался пожар. Ударной волной вынесло стену одной из квартир, что видно на кадрах от очевидцев. В результате происшествия пострадали два человека. Одна женщина находится в тяжелом состоянии и госпитализирована, уточнили в минздраве Дагестана. Спасатели эвакуировали 150 человек из здания. «Открытое горение ликвидировано», — сообщили в министерстве.
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