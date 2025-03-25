 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Погром в квартире после взрыва газа в многоэтажке в Махачкале. Видео

Появилось видео повреждений квартиры после взрыва газа в многоэтажке в Махачкале

Погром в квартире после взрыва газа в многоэтажке в Махачкале. Видео
Video

В Махачкале произошел взрыв газа в одной из квартир 14-этажного жилого здания. В результате взрыва были выбиты окна в пяти многоэтажных домах, повреждены 50 припаркованных во дворе автомобилей.

На кадрах, снятых из одной из пострадавших квартир, видно, что взрывом выбило стекла и оконные рамы. Осколки и обломки разлетелись по всей квартире.

Взрыв произошел на седьмом этаже многоэтажки на улице Гапцахской, после чего начался пожар. Ударной волной вынесло стену одной из квартир, что видно на кадрах от очевидцев. В результате происшествия пострадали два человека. Одна женщина находится в тяжелом состоянии и госпитализирована, уточнили в минздраве Дагестана. Спасатели эвакуировали 150 человек из здания. «Открытое горение ликвидировано», — сообщили в министерстве.

В Махачкале прогремел еще один взрыв
Общество

К переговорам России и США привлекут новых участников

Прощание с Ларисой Голубкиной. Фоторепортаж

Появлению загадочной спирали над Россией нашлось объяснение

Полвека ожидавшему казни японцу назначили компенсацию в почти $1,5 млн

Пять домов получили повреждения в результате взрыва в Махачкале. Видео

Власти отказались от опознания клиентов онлайн-магазинов по биометрии

Сколько компаний из «недружественных» стран остаются в России. Инфографика

Власти ужесточат проведение платежей для экстремистов в розыске

Трамп пожаловался на портрет, который висит в Капитолии штата Колорадо

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Махачкала взрыв газ квартира
Материалы по теме
Прокуратура начала проверку после взрыва в многоэтажке в Махачкале
Общество
В Махачкале прогремел еще один взрыв
Общество
Двух пострадавших при взрыве в многоэтажке в Махачкале госпитализировали
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 91,53 (+0,1) Инвестиции, 24 мар, 18:20 Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 83,87 (-0,77) Инвестиции, 24 мар, 18:20
AFP сообщило о новом раунде переговоров между США и Украиной в Эр-РиядеПолитика, 11:54
Момент взрыва газа в квартире в МахачкалеОбщество, 11:50
Гости в дом: как организовать и провести мероприятие в ИндииОтрасли, 11:49
Основной собственник шахты «Листвяжная» получил 3,5 года условноОбщество, 11:44
Израиль нанес удары по сирийским военным базамПолитика, 11:43
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 11:40
Нурмагомедов поддержал осужденного в США экс-чемпиона UFCСпорт, 11:40
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Dogecoin вырос на новости о создании резерва мемкоинов. Кто копит DOGEКрипто, 11:40
В Москве началась церемония прощания с актрисой Ларисой ГолубкинойОбщество, 11:39
Главред The Atlantic обвинил Хегсета во лжи о военном планировании в чатеПолитика, 11:39
Лучшие находят лучших: HR-идеи, которые помогут быстро закрыть вакансииPro, 11:36
Спасатели начали разбирать конструкции на месте взрыва газа в МахачкалеОбщество, 11:35
Научный подход: как работает система пылеподавления в морском портуТренды, 11:33
Делегация России вылетела из Эр-Рияда после переговоров с СШАПолитика, 11:33