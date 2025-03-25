Кремль заявил об отсутствии в ближайших планах разговора Путина и Трампа

Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президенты России и США пока не планируют переговоры на высшем уровне, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Пока в планах разговора на высшем уровне нет. При необходимости, вы знаете, они появляются достаточно быстро и оперативно», — ответил он на вопрос журналиста о возможности разговора между президентом России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом по итогам консультаций делегаций двух стран в Эр-Рияде.

Песков отметил, что «контакты будут продолжаться, но конкретики пока нет, и она будет согласована».

После вступления в должность президента США Трамп провел с Путиным два телефонных разговора. Первая беседа состоялась 12 февраля, а вторая — 18 марта.

После вторых телефонных переговоров Песков допустил, что встреча российского и американского президентов может пройти в Саудовской Аравии. Однако он отметил, что конкретики по этому вопросу нет.

Накануне в Эр-Рияде состоялась встреча российской и американской делегаций, которая длилась 12 часов. На ней стороны, в частности, обсудили восстановление торговой деятельности в Черном море.