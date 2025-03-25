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СК завершил расследование дела бывшего адвоката Эльмана Пашаева

Эльман Пашаев
Эльман Пашаев (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Военные следственные органы завершили расследование по уголовному делу против бывшего адвоката Эльмана Пашаева, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК).

Там отметили, что Пашаева обвиняют в мошенничестве и покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 30 УК).

По данным следствия, в январе 2024 года Пашаев, используя доверительные отношения, убедил мужа блогера Елены Блиновской Алексея в том, что за крупное денежное вознаграждение освободит его и супругу от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, но не имея реальной возможности исполнить свои обязательства, Пашаев путем обмана похитил у Блиновского более 47 млн руб.

В ведомстве добавили, что с июля 2023-го по сентябрь 2024-го экс-адвокат путем обмана пытался похитить более 15 млн руб. у Алексея Захарова, но этому помешали правоохранительные органы.

В СК сообщили, что на имущество Пашаева наложен арест, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Новое дело экс-адвоката Пашаева связали с перепродажей дрона
Общество
Эльман Пашаев

В 2020 году Пашаев защищал интересы актера Михаила Ефремова, который стал виновником смертельного ДТП. На суде адвокат назвал среди возможных причин аварии «энергетические дыры» и «аэрозольные облака» и указал на то, что следствие не учло версию о хакерском взломе автомобиля Ефремова. Российский Минюст счел недопустимыми высказывания и поведение защитника и лишил его лицензии. В сентябре 2022 года Пашаев восстановил адвокатский статус и вновь лишился его через пять дней. В общей сложности у него шесть раз за карьеру отзывали лицензию.

После потери адвокатского статуса Пашаев подписал контракт с Минобороны и принял участие в военной операции на Украине в одной бригаде с Блиновским.

Пашаев был задержан в Москве в сентябре 2024 года по делу о мошенничестве в особо крупном размере за обещание освободить Блиновских от уголовной ответственности. В январе 2025 года он стал фигурантом нового дела, по которому потерпевшим проходит Захаров. По данным источника «Коммерсанта», оно может быть связано с перепродажей экс-адвокатом дрона стоимостью 1,5 млн руб.

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Теги
уголовное дело Следственный комитет Эльман Пашаев суд
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