Суд принял решение по УДО Михаила Ефремова
Актер Михаил Ефремов выходит на свободу, ему одобрили условно-досрочное освобождение. К такому решению пришел Алексеевский районный суд Белгородской области.
Во время заседания суда Ефремов говорил, что его «главный враг — это алкоголь». «И я исключаю его из своей жизни», — сказал он по видеосвязи из колонии. По словам актера, он скучает по профессии и хочет приносить пользу обществу, кроме того, у него проблемы со здоровьем.
«Хочу заверить вас, что больше никогда никому не причиню никакого вреда и не буду нарушать закон», — пообещал Ефремов.
Ефремову 61 год. Летом 2020 года актер стал виновником ДТП в центре Москвы: он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, 57-летний водитель которого Сергей Захаров умер в больнице от полученных травм. В сентябре того же года суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы, признав виновным в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть человека. Отягчающим обстоятельством было состояние опьянения.
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