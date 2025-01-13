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Экс-адвокат Пашаев стал подозреваемым по новому делу

Экс-адвокат Эльман Пашаев стал фигурантом нового дела о мошенничестве
Эльман Пашае
Эльман Пашае (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / TACC)

В отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева возбудили новое уголовное дело о мошенничестве, передают «РИА Новости» и ТАСС из Московского гарнизонного суда, где в закрытом режиме рассматривается вопрос о продлении меры пресечения.

По данным госагентств, потерпевшим по новому делу является человек по фамилии Захаров, он не присутствовал на судебном заседании. Пашаев заявил, что ему известно об обвинении. Защита бывшего адвоката заявила ТАСС, что он не признает вину ни по одному эпизоду.

Он был задержан в Москве в сентябре 2024 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По версии следствия, Пашаев за денежное вознаграждение обещал освободить от уголовной ответственности блогеров Алексея и Елену Блиновских.

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Россия уголовное дело Эльман Пашаев
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