Новое дело экс-адвоката Пашаева связали с перепродажей дрона

Бывшего адвоката Пашаева обвиняют по новой статье. На этот раз следователи вменяют ему мошенничество при продаже беспилотника — он получил деньги за аппарат, но сам дрон так и не продал, узнал «Коммерсантъ»

Эльман Пашаев (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Новое уголовное дело в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева может быть связано с не состоявшейся по его вине сделке с беспилотником, пишет «Коммерсантъ».

О новом деле Пашаева стало известно накануне во время заседания Московского гарнизонного военного суда, который продлил его арест.

По данным госагентств, потерпевшим по новому делу является человек по фамилии Захаров, он не присутствовал на судебном заседании. Сам Пашаев заявил, что ему известно о новом деле, но без подробностей, а его защита — что он не признает вину ни по одному эпизоду.

Как сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, в новых материалах речь может идти о перепродаже экс-адвокатом дрона стоимостью 1,5 млн руб.

Так, Пашаев, который пока что является подозреваемым по этому делу, якобы предлагал купить дрон нескольким гражданам, в том числе занимавшимся благотворительной деятельностью, и даже получил от них деньги, но обязательств своих не исполнил. Один из потерпевших — Захаров — написал заявление о мошеннических действиях со стороны юриста.

Военный суд продлил арест Пашаева до 15 марта.

Юриста задержали в Москве в сентябре 2024 года по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — за мошенничество, совершенное в особо крупном размере. По версии следствия, Пашаев обещал освободить от уголовной ответственности блогеров Алексея и Елену Блиновских, которые стали фигурантами дела об уклонении от уплаты налогов и о легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Телеграм-канал Baza писал, что Блиновский передал ему за это 18,5 млн руб. и $300 тыс. Суд отправил Пашаева под арест. Как писал ТАСС, он отказался от сотрудничества со следствием. По первому делу экс-адвокату грозит до десяти лет лишения свободы.

В 2020 году Пашаев защищал интересы актера Михаила Ефремова, который стал виновником смертельного ДТП. Российский Минюст счел недопустимыми высказывания и поведение защитника на процессе и лишил его лицензии. В сентябре 2022 года Пашаев восстановил адвокатский статус и вновь его лишился через пять дней. В общей сложности у него шесть раз за карьеру отзывали лицензию.

После потери адвокатского статуса Пашаев подписал контракт с Минобороны и принял участие в военной операции на Украине в одной бригаде с Блиновским.