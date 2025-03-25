Карасин заявил о стремлении России и США найти форму взаимодействия

Григорий Карасин (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

На переговорах экспертных групп России и США по Украине позиции сторон не всегда совпадали, но Москва и Вашингтон будут искать форму взаимодействия, заявил «РИА Новости» член российской делегации, сенатор Григорий Карасин.

«Другой вопрос, что позиции (по Украине — РБК) не всегда совпадают, мягко говоря, но будем искать форму взаимодействия. Такая возможность появилась», — сказал он.

Накануне в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США. Они продолжались более 12 часов. До начала встречи Госдепартамент сообщил, что основной темой переговоров станет восстановление мирной коммерческой деятельности в Черном море. В Кремле также отметили, что стороны обсудят обеспечение безопасности судоходства в этой акватории.

В конце переговоров стороны обсудили текст совместного итогового заявления, однако оно так и не было представлено. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что 25 марта министр иностранных дел Сергей Лавров расскажет о «некоторых аспектах этих контактов» в телеинтервью.

Reuters со ссылкой на источник в Белом доме писал, что США ожидают «позитивного заявления» по итогам встречи с российской стороной. По словам собеседника агентства, на переговорах в Эр-Рияде «наблюдался прогресс».

За день до встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и Украины. Украинская делегация после окончания российско-американских переговоров осталась в Эр-Рияде, чтобы встретиться с представителями США, сообщало «Суспiльне» со ссылкой на источник.