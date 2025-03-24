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Переговоры России и США ,  
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Вэнс назвал Уиткоффа «отличным парнем» на фоне критики из Киева

Сюжет
Переговоры России и США
Сюжет
Военная операция на Украине
Джей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс (Фото: Kayla Bartkowski / Getty Images)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Стивена Уиткоффа «отличным парнем» и поддержал его деятельность в качестве спецпосланника президента США. Своим мнением Вэнс поделился в социальной сети X.

Стивен Уиткофф делает «невероятную работу», подчеркнул вице-президент США. По словам Вэнса, люди, которые критикуют Уиткоффа, злятся, что он преуспевает там, где они «терпели неудачу 40 лет».

«Оказывается, дипломатия во многом сводится к простому навыку: не будьте идиотом», — добавил Вэнс.

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Ранее в Верховной раде Украины призвали отстранить Стивена Уиткоффа от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Заявления спецпредставителя президента США назвали «позорными, шокирующими». Глава комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко подчеркнул, что Уиткофф «ретранслирует российскую пропаганду», а его слова противоречат политике США.

Стивен Уиткофф дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, где, в частности, заявил о готовности власти Украины провести новые выборы. Также Уиткофф подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак «в значительной степени согласились» с тем, что Украина не может стать членом НАТО.

Кроме того, Уиткофф поделился мнением о новых регионах, присоединившихся к России. По его словам, территории «де-факто» находятся под контролем России, но центральным вопросом остается их признание международным сообществом.

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Персоны
США переговоры конфликт на Украине
Джеймс Дэвид Вэнс фото

Джеймс Дэвид Вэнс

политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
Стив Уиткофф фото

Стив Уиткофф

политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Такер Карлсон фото

Такер Карлсон

журналист, телеведущий
16 мая 1969 года
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