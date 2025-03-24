Вэнс назвал Уиткоффа «отличным парнем» на фоне критики из Киева

Джей Ди Вэнс (Фото: Kayla Bartkowski / Getty Images)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Стивена Уиткоффа «отличным парнем» и поддержал его деятельность в качестве спецпосланника президента США. Своим мнением Вэнс поделился в социальной сети X.

Стивен Уиткофф делает «невероятную работу», подчеркнул вице-президент США. По словам Вэнса, люди, которые критикуют Уиткоффа, злятся, что он преуспевает там, где они «терпели неудачу 40 лет».

«Оказывается, дипломатия во многом сводится к простому навыку: не будьте идиотом», — добавил Вэнс.

Ранее в Верховной раде Украины призвали отстранить Стивена Уиткоффа от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Заявления спецпредставителя президента США назвали «позорными, шокирующими». Глава комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко подчеркнул, что Уиткофф «ретранслирует российскую пропаганду», а его слова противоречат политике США.

Стивен Уиткофф дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, где, в частности, заявил о готовности власти Украины провести новые выборы. Также Уиткофф подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак «в значительной степени согласились» с тем, что Украина не может стать членом НАТО.

Кроме того, Уиткофф поделился мнением о новых регионах, присоединившихся к России. По его словам, территории «де-факто» находятся под контролем России, но центральным вопросом остается их признание международным сообществом.