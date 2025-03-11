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Военная операция на Украине ,  
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Вэнс ответил на критику воевавшего за ВСУ двоюродного брата

Сюжет
Военная операция на Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что его воевавшему на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) двоюродному брату Нейту стоило обратиться к нему через близких, а не в публичном поле, передает New York Post.

«Что касается его критики, я не заинтересован в том, чтобы спорить с ним публично, но я чувствую необходимость затронуть один конкретный вопрос: его неудачную попытку связаться со мной», — отметил Вэнс.

По его словам, двоюродный брат мог быть обратиться к своим маме, папе или сестре, с которыми Вэнс «регулярно общается».

Вице-периздент США отметил, что продолжает считать Нейта «самым крутым парнем из всех» вне зависимости от его слов. «Я всегда рад с ним поговорить», — добавил он.

Вэнс также заявил, что никогда не говорил о службе Нейта в ВСУ публично, «потому что не хотел подвергать его жизнь еще большей опасности».

Кузен Джей Ди Вэнса участвовал в боях на стороне Киева
Политика
Джей Ди Вэнс

Ранее двоюродный брат вице-президента в интервью французской газете Le Figaro рассказал, что поехал во Львов после начала военных действий на Украине. Он уволился из украинской армии в январе 2025 года — за несколько дней до приведения его кузена к присяге как вице-президента.

Нейт признался, что был разочарован, когда увидел перепалку Джей Ди Вэнса и президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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Джеймс Дэвид Вэнс США Украина Военная операция на Украине
Джеймс Дэвид Вэнс фото

Джеймс Дэвид Вэнс

политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
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