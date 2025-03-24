В Раде призвали отстранить Уиткоффа от переговоров по Украине
Глава комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко потребовал отстранить Стивена Уиткоффа, специального представителя президента США Дональда Трампа, от участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет издание «Страна».
Депутат назвал заявления Уиткоффа в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону «позорными, шокирующими».
«Речь идет о представителе президента, который должен профессионально разбираться в этом вопросе и знать какие-то базовые вещи. <...> Он этого не знает. Он ретранслирует российскую пропаганду», — прокомментировал Мережко слова Уиткоффа.
По словам украинского депутата, Трамп должен дезавуировать заявления своего спецпредставителя, потому что они противоречат политике США.
В разговоре с Карлсоном Стивен Уиткофф сделал ряд заявлений по поводу ситуации на Украине. В частности, он сообщил, что власти Украины согласились на проведение выборов в стране. Кроме того, Уиткофф подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак «в значительной степени согласились», что Украина не может стать членом НАТО. Ведущим вопросом в урегулировании украинского конфликта спецпосланник Трампа назвал международный статус новых регионов России.
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