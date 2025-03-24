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Переговоры России и США ,  
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В Раде призвали отстранить Уиткоффа от переговоров по Украине

Сюжет
Переговоры России и США
Сюжет
Военная операция на Украине
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Глава комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко потребовал отстранить Стивена Уиткоффа, специального представителя президента США Дональда Трампа, от участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет издание «Страна».

Депутат назвал заявления Уиткоффа в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону «позорными, шокирующими».

«Речь идет о представителе президента, который должен профессионально разбираться в этом вопросе и знать какие-то базовые вещи. <...> Он этого не знает. Он ретранслирует российскую пропаганду», — прокомментировал Мережко слова Уиткоффа.

По словам украинского депутата, Трамп должен дезавуировать заявления своего спецпредставителя, потому что они противоречат политике США.

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Политика
Стив Уиткофф (второй справа)

В разговоре с Карлсоном Стивен Уиткофф сделал ряд заявлений по поводу ситуации на Украине. В частности, он сообщил, что власти Украины согласились на проведение выборов в стране. Кроме того, Уиткофф подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак «в значительной степени согласились», что Украина не может стать членом НАТО. Ведущим вопросом в урегулировании украинского конфликта спецпосланник Трампа назвал международный статус новых регионов России.

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переговоры украинский парламент США Россия конфликт на Украине
Стив Уиткофф фото

Стив Уиткофф

политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Такер Карлсон фото

Такер Карлсон

журналист, телеведущий
16 мая 1969 года
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