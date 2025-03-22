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Военная операция на Украине ,  
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Уиткофф назвал территории ключевой проблемой урегулирования на Украине

Уиткофф назвал территории ключевой проблемой урегулирования на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Основная проблема в мирном процессе — это статус перешедших под контроль России регионов Украины, сказал спецпосланник Трампа. Он напомнил, что там прошли референдумы и жители высказались за присоединение к России
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Ключевой проблемой украинского урегулирования является статус подконтрольных России регионов, заявил спецпосланник президент США Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Я думаю, что самой большой проблемой в этом конфликте являются так называемые четыре региона: Донбасс, Крым, вы знаете названия — Луганск и еще два других. Это русскоязычные регионы, там проводились референдумы, на которых подавляющее большинство людей выразили желание находиться под российским управлением. Я думаю, что это ключевой вопрос в конфликте», — сказал он.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — 2022 года. Украина не признает их российскими. Москва требовала признания этих территорий частью России на международном уровне для начала мирного процесса.

Уиткофф отметил, что у России будут условия, которые она выставит «для окончательного прекращения огня». Одно из них он связал с ситуацией в Курской области, где, по его словам, украинские войска «окружены». Россия в марте провела наступление в районе захваченной ВСУ Суджи и близлежащих населенных пунктов и освободила десятки из них, включая и город.

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Фото:Станислав Крсильников / РИА Новости

Президент Дональд Трамп 14 марта призвал Владимира Путина «пощадить» оказавшихся в окружении в Курской области украинских солдат. На это Путин ответил, что если бойцы ВСУ сложат оружие и сдадутся в плен, им «будет гарантирована жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и законами» России.

Сам Путин называл «вклинение» украинских войск на территорию Курской области одним из «нюансов», которые требуют прояснения перед тем, как Москва согласится на прекращение огня на Украине. Два других вопроса касались сложности контроля за соблюдением перемирия и того, будет ли идти на Украине мобилизация в этот период и будет ли она получать оружие в эти дни.

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Стив Уиткофф Дональд Трамп Украина Крым Донбасс
Стив Уиткофф фото

Стив Уиткофф

политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
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