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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило об атаках ВСУ ракетами HIMARS по энергообъектам России

Сюжет
Военная операция на Украине
Контроллер для развёртывания&nbsp;ракетной системы HIMARS
Контроллер для развёртывания ракетной системы HIMARS (Фото: Ezra Acayan / Getty Images)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют американские реактивные системы залпового огня HIMARS для атак на энергообъекты России, сообщили в российском Минобороны.

«Киевский режим продолжает атаки с применением ударных БПЛА и реактивных систем залпового огня HIMARS по энергетической инфраструктуре, в том числе международной, на территории Российской Федерации», — говорится в публикации ведомства.

Украина использует это оружие вопреки заявлениям президента Владимира Зеленского, доведенным и американской стороне, отметили в министерстве.

В сообщении военного ведомства также перечислены удары дронов 17 февраля и 19, 22, 23 и 24 марта. В ночь на 24 марта украинский беспилотник атаковал, в частности, Кропоткинскую нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае.

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Мария Захарова

18 марта в ходе телефонного разговора президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о 30-дневном прекращении обстрела энергетических объектов Украины с российской стороны. На следующий день предложение о перемирии и прекращении обстрелов объектов России принял и Зеленский.

HIMARS (M-142 HIMARS («Хаймарс»), High Mobility Artillery Rocket System) — это американская высокомобильная реактивная система залпового огня на колесах. Дальность ее стрельбы достигает 500 км в зависимости от используемых ракет.

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Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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