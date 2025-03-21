Захарова обвинила Киев в нарушении предложенного Вашингтоном перемирия
Украина, совершив атаку на энергообъект на территории России, уже нарушила предложенное США перемирие, заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова в эфире Первого канала.
«Мы считаем, что это перемирие, которое было предложено президентом Соединенных Штатов Америки [Дональдом Трампом], уже нарушено со стороны киевского режима», — цитирует ее ТАСС.
Ранее, вечером 18 марта, состоялись вторые телефонные переговоры между лидерами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. По их итогам, в частности, Россия и Украина на 30 дней отказались от ударов по объектам энергетической инфраструктуры, Путин «сразу дал российским военным соответствующую команду». Накануне с этим предложением согласился и украинский президент Владимир Зеленский.
В ночь с 18 на 19 марта украинские дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае, там начался пожар из-за падения обломков. Возгорание все еще тушат, общая площадь пожара составляет 3,75 тыс. кв. м.
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