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Военная операция на Украине ,  
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Захарова обвинила Киев в нарушении предложенного Вашингтоном перемирия

Захарова: Украина уже нарушила предложенное США перемирие
Сюжет
Военная операция на Украине

Украина, совершив атаку на энергообъект на территории России, уже нарушила предложенное США перемирие, заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова в эфире Первого канала.

«Мы считаем, что это перемирие, которое было предложено президентом Соединенных Штатов Америки [Дональдом Трампом], уже нарушено со стороны киевского режима», — цитирует ее ТАСС.

Зеленский заявил, что поддержал прекращение ударов по объектам энергетики
Политика
Фото:Reuters

Ранее, вечером 18 марта, состоялись вторые телефонные переговоры между лидерами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. По их итогам, в частности, Россия и Украина на 30 дней отказались от ударов по объектам энергетической инфраструктуры, Путин «сразу дал российским военным соответствующую команду». Накануне с этим предложением согласился и украинский президент Владимир Зеленский.

В ночь с 18 на 19 марта украинские дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае, там начался пожар из-за падения обломков. Возгорание все еще тушат, общая площадь пожара составляет 3,75 тыс. кв. м.

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Мария Захарова Россия перемирие Украина США
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Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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