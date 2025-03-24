Трамп заявил, что убийце Джона Кеннеди «помогли»

Джон Кеннеди в момент убийства, Даллас, 22 ноября 1963 г. (Фото: Three Lions / Hulton Archive / Getty Images)

Убийце Джона Кеннеди «помогли», считает президент США Дональд Трамп. Такое мнение он высказал в разговоре с радиоведущим Клэем Трэвисом.

Журналист спросил Трампа о ранее засекреченных документах Федерального бюро расследований (ФДР) по делу об убийстве президента США Джона Кеннеди в 1963 году. «Вы распорядились рассекретить эти документы. Вы по-прежнему думаете, что Кеннеди убил Освальд?» — спросил радиоведущий.

«Да. И я всегда склонялся к этой версии, но, конечно, ему помогли», — ответил Трамп. При этом американский президент назвал рассекреченные документы «невпечатляющими». Доказательств, что у убийцы Кеннеди были сообщники, он также не привел.

В ноябре 1963 года Джон Кеннеди был убит в Далласе, когда президентский кортеж следовал по городу. Полиция арестовала бывшего морпеха Ли Харви Освальда и предъявила ему обвинения. Расследовавшая убийство комиссия Уоррена постановила, что Освальд действительно виновен в преступлении и действовал в одиночку.

До сих пор в США существует ряд конспирологических теорий по поводу убийства Кеннеди. Например, его племянник Роберт Кеннеди-младший заявил о причастности к гибели президента Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Национальный архив США обнародовал 1123 документа об убийстве Кеннеди 19 марта по указу Дональда Трампа от 23 января. Американский президент объявил, что всего будет опубликовано около 80 тыс. страниц с новыми сведениями. Он также распорядился рассекретить документы, связанные с убийствами брата президента Роберта Кеннеди и общественного деятеля Мартина Лютера Кинга.