 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

ФБР обнаружило 2,4 тыс. секретных документов об убийстве Кеннеди

Axios: ФБР обнаружило 2,4 тыс. секретных документов об убийстве Кеннеди
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Новые материалы по делу об убийстве Кеннеди нашли во время проверки, начатой после указа Трампа о рассекречивании документов. Изначально предполагалось, что их обнародуют к 2017 году
Джон Кеннеди (в центре)&nbsp;в лимузине&nbsp;за несколько минут до убийства,&nbsp;Даллас, США, 22 ноября 1963 года
Джон Кеннеди (в центре) в лимузине за несколько минут до убийства, Даллас, США, 22 ноября 1963 года (Фото: Walt Cisco / Dallas Morning News / Wikipedia)

ФБР обнаружило около 2,4 тыс. нерассекреченных документов, связанных с делом об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди, пишет Axios со ссылкой на источники. Материалы изложены на 14 тыс. страницах, их нашли во время проверки, начатой после соответствующего указа действующего президента Дональда Трампа

Белому дому сообщили о существовании этих документов в прошлую пятницу, 7 февраля. Их содержание пока не раскрывается.

В 1992 году конгресс США принял акт, согласно которому материалы об убийстве Кеннеди должны быть переданы в Национальное управление архивов и документации. Подразумевалось, что все документы рассекретят к 2017 году, однако Трамп в свой первый срок на посту президента, а также его преемник Джо Байден продлевали статус секретности для их изучения. Сейчас в архиве хранится около 5 млн страниц записей, в 2023 году было обнародовано более 2,6 тыс. документов.

Трамп приказал рассекретить документы об убийстве Кеннеди
Политика
Дональд Трамп

Обнаружение новых материалов, скорее всего, вызовет вопросы о соблюдении процедур проверки и раскрытия информации в правительстве, пишет Axios. «Это колоссально. Этот значит, ФБР относится к делу серьезно», — заявил эксперт Джефферсон Морли, написавший несколько книг на тему убийства Кеннеди. Он подал в суд на правительство США, требуя рассекретить больше документов.

Кеннеди был застрелен 22 ноября 1963 года во время визита в Даллас (Техас). В момент убийства президент находился в кабриолете вместе с первой леди Жаклин Кеннеди и губернатором штата Джоном Коннели. Кеннеди был ранен в голову и шею, а Коннелли — в спину, он выжил. По подозрению в убийстве арестовали бывшего морпеха Ли Харви Освальда. Три дня спустя его застрелил владелец ночного клуба в Далласе Джек Руби, который впоследствии умер в тюрьме. В одном из документов, рассекреченных архивом, говорилось, что Руби мог заранее знать о готовящемся покушении на Кеннеди.

Из-за того, что правительство в течение десятилетий отказывалось рассекретить документы, появилось множество конспирологических теорий, отмечает Axios. Однако оставшиеся материалы вряд ли докажут, действовал ли Освальд в одиночку или «был участником более масштабного заговора».

Читайте РБК в Telegram.

Валуев прокомментировал запрет на въезд в Азербайджан фразой «Восток — дело тонкое»

«Ростех» показал полет Су-57 на авиасалоне в Индии. Видео

Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным

Трюдо объяснил, зачем Трамп хочет «поглотить» Канаду

Эксперты дали прогноз по ключевой ставке на ближайшем заседании ЦБ

«Дети остаются с мамой, алименты — с папой». Бакальчук объявил, что развелся с Ким

РБК запускает винный салон. Расписание

Латвия пригрозила закрыть границу с Россией за несколько часов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

ЕС собрался захватывать российские танкеры

По роману Виктора Пелевина «Трансгуманизм Inc.» снимут сериал

Автомобили Xiaomi начнут поставлять в Россию официально
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Джон Кеннеди Дональд Трамп ФБР секретные документы США Ли Харви Освальд
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Axios узнал о планах Кеннеди-младшего доказать связь ЦРУ с убийством дяди
Политика
Внук Кеннеди раскритиковал Трампа за приказ рассекретить документы
Политика
FT узнала о риске провала в сенате кандидатуры Кеннеди на пост министра
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 100,5 (-0,73) Инвестиции, 10 фев, 18:04 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 96,78 (-0,49) Инвестиции, 10 фев, 18:04
Минздрав зафиксировал снижение абортов более чем в 3,5 раза за 10 летОбщество, 11:56
Концерт Лолиты в Томске отменилиОбщество, 11:54
Когда желание быть лучше всех мешает жить, и как с ним справитьсяPro, 11:50
Как справиться с облысением и как устроена трансплантация волосРБК и GGmed, 11:40
Состояние Маска упало ниже $400 млрд на фоне снижения цен на акции TeslaБизнес, 11:36
В Челябинске задержали племянника Сергея Макарова за взятку клюшкамиСпорт, 11:22
Суд приговорил 22-летнего благовещенца к 12 годам за донаты ВСУОбщество, 11:20
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Конституционный суд защитил право зачатых после смерти отца детейПолитика, 11:16
Доплаты по индексированной пенсии военных выдадут в мартеОбщество, 11:09
Польша поднимала в воздух истребители из-за ударов по УкраинеПолитика, 11:09
Акции «РусГидро» упали на обсуждении моратория на выплату дивидендовИнвестиции, 11:01
«Яндекс» представил «умный» телевизор второго поколенияТехнологии и медиа, 11:00
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 10:57
Телеведущая Курбангалеева сообщила, что Россия потребовала ее выдатьПолитика, 10:54