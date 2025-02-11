ФБР обнаружило 2,4 тыс. секретных документов об убийстве Кеннеди

Новые материалы по делу об убийстве Кеннеди нашли во время проверки, начатой после указа Трампа о рассекречивании документов. Изначально предполагалось, что их обнародуют к 2017 году

Джон Кеннеди (в центре) в лимузине за несколько минут до убийства, Даллас, США, 22 ноября 1963 года (Фото: Walt Cisco / Dallas Morning News / Wikipedia)

ФБР обнаружило около 2,4 тыс. нерассекреченных документов, связанных с делом об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди, пишет Axios со ссылкой на источники. Материалы изложены на 14 тыс. страницах, их нашли во время проверки, начатой после соответствующего указа действующего президента Дональда Трампа

Белому дому сообщили о существовании этих документов в прошлую пятницу, 7 февраля. Их содержание пока не раскрывается.

В 1992 году конгресс США принял акт, согласно которому материалы об убийстве Кеннеди должны быть переданы в Национальное управление архивов и документации. Подразумевалось, что все документы рассекретят к 2017 году, однако Трамп в свой первый срок на посту президента, а также его преемник Джо Байден продлевали статус секретности для их изучения. Сейчас в архиве хранится около 5 млн страниц записей, в 2023 году было обнародовано более 2,6 тыс. документов.

Обнаружение новых материалов, скорее всего, вызовет вопросы о соблюдении процедур проверки и раскрытия информации в правительстве, пишет Axios. «Это колоссально. Этот значит, ФБР относится к делу серьезно», — заявил эксперт Джефферсон Морли, написавший несколько книг на тему убийства Кеннеди. Он подал в суд на правительство США, требуя рассекретить больше документов.

Кеннеди был застрелен 22 ноября 1963 года во время визита в Даллас (Техас). В момент убийства президент находился в кабриолете вместе с первой леди Жаклин Кеннеди и губернатором штата Джоном Коннели. Кеннеди был ранен в голову и шею, а Коннелли — в спину, он выжил. По подозрению в убийстве арестовали бывшего морпеха Ли Харви Освальда. Три дня спустя его застрелил владелец ночного клуба в Далласе Джек Руби, который впоследствии умер в тюрьме. В одном из документов, рассекреченных архивом, говорилось, что Руби мог заранее знать о готовящемся покушении на Кеннеди.

Из-за того, что правительство в течение десятилетий отказывалось рассекретить документы, появилось множество конспирологических теорий, отмечает Axios. Однако оставшиеся материалы вряд ли докажут, действовал ли Освальд в одиночку или «был участником более масштабного заговора».