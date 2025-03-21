В США поменяют страховки людям, чьи данные раскрыла публикация о Кеннеди

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Управление социального обеспечения США выдаст новые номера страхования американцам, чьи данные были раскрыты в результате публикации засекреченных материалов об убийстве 35-го американского президента Джона Кеннеди. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на чиновника Белого дома.

WP отметила, что в опубликованных документах были раскрыты номера социального страхования более 400 бывших сотрудников конгресса и других лиц, связанных с убийством Кеннеди.

По словам чиновника, Национальный архив США начал поиск документов с номерами социального страхования, чтобы Управление социального обеспечения могло определить, кто из этих людей еще жив, и выдать им новые номера.

Архив также будет предоставлять услуги по мониторингу выдачи кредитов тем, чьи данные были раскрыты, до тех пор пока они не получат новый номер, добавил чиновник.

Национальный архив США опубликовал все ранее засекреченные материалы дела об убийстве Кеннеди 19 марта. В релизе архива — 1123 документа. Доступ к записям можно получить как онлайн, так и лично, в печатном виде или на аналоговых носителях, в здании Национального архива в штате Мэриленд.