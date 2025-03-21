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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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В США поменяют страховки людям, чьи данные раскрыла публикация о Кеннеди

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Фото: Carlos Barria / Reuters
Фото: Carlos Barria / Reuters

Управление социального обеспечения США выдаст новые номера страхования американцам, чьи данные были раскрыты в результате публикации засекреченных материалов об убийстве 35-го американского президента Джона Кеннеди. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на чиновника Белого дома.

WP отметила, что в опубликованных документах были раскрыты номера социального страхования более 400 бывших сотрудников конгресса и других лиц, связанных с убийством Кеннеди.

По словам чиновника, Национальный архив США начал поиск документов с номерами социального страхования, чтобы Управление социального обеспечения могло определить, кто из этих людей еще жив, и выдать им новые номера.

Архив также будет предоставлять услуги по мониторингу выдачи кредитов тем, чьи данные были раскрыты, до тех пор пока они не получат новый номер, добавил чиновник.

В США опубликовали засекреченные документы по делу об убийстве Кеннеди
Политика
Фото:Carlos Barria / Photo illustration / Reuters

Национальный архив США опубликовал все ранее засекреченные материалы дела об убийстве Кеннеди 19 марта. В релизе архива — 1123 документа. Доступ к записям можно получить как онлайн, так и лично, в печатном виде или на аналоговых носителях, в здании Национального архива в штате Мэриленд.

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