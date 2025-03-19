В США опубликовали засекреченные документы по делу об убийстве Кеннеди

Национальный архив США опубликовал более тысячи остававшихся засекреченными документов из дела об убийстве Джона Кеннеди. Трамп принял решение рассекретить все материалы после инаугурации

Национальный архив США опубликовал все ранее засекреченные материалы дела об убийстве 35-го американского президента Джона Кеннеди.

Накануне нынешний президент США Дональд Трамп подписал соответствующий указ, объявив, что будут опубликованы около 80 тыс. страниц. В релизе Национального архива — 1 123 документа.

В сообщении говорится, что будут опубликованы все записи по мере того, как они будут оцифрованы. Доступ к ним можно будет получить как онлайн, так и лично, в печатном виде или на аналоговых носителях, в здании Национального архива в штате Мэриленд.

Отмечается, что часть документов касается информации, которая хранится под судебным грифом секретности или засекречена для соблюдения конфиденциальности большого жюри присяжных. Некоторые материалы содержат информацию о налоговых декларациях, подпадающих под действие статьи Налогового кодекса о конфиденциальности сведений (IRS), или о записях, переданных правительству от частного лица.

Джон Кеннеди был застрелен спустя два года после избрания президентом США, 22 ноября 1963 года, во время официального визита в Даллас, штат Техас. Когда кортеж проезжал по улицам города, послышались выстрелы — в президента попали дважды. Кеннеди скончался через полчаса, несмотря на усилия медиков. По подозрению в убийстве арестовали бывшего морпеха Ли Харви Освальда. Он был застрелен спустя три дня владельцем ночного клуба Джеком Руби, который впоследствии умер в тюрьме.

С 1992 года американские власти постепенно рассекречивают материалы расследования убийства президента Кеннеди. Указ об этом издает президент США. Число засекреченных материалов неизвестно, по некоторым подсчетам, раскрыто 97% материалов. В ЦРУ в 2018 году говорили, что рассекретили более 99% своей информации по этому делу.

Трамп отмечал, что согласно указу от 1992 года, все документы по расследованию убийства президента Кеннеди должны были быть обнародованы в 2017 году. Однако как республиканец, так и его предшественник Джо Байден неоднократно продлевали статус секретности для изучения материалов.

Республиканец говорил, что некоторые документы остаются нераскрытыми, поскольку потенциальный ущерб национальной безопасности, правоохранительным органам или иностранным делам США «настолько серьезен, что перевешивает общественный интерес к немедленному раскрытию».

При этом почти сразу после инаугурации Трамп приказал подготовить план опубликования оставшихся засекреченными материалов по убийствам Джона Кеннеди, его брата, бывшего генпрокурора США Роберта и проповедника Мартина Лютера Кинга. По мнению республиканца, это «отвечает общественным интересам».

Несмотря на то что расследования этих дел были завершены, а преступники наказаны, в США существует ряд конспирологических теорий по поводу убийств обоих Кеннеди и Кинга. Так, сын Роберта Кеннеди и племянник 35-го президента США Роберт Кеннеди-младший (ныне является министром здравоохранения) заявлял о причастности к их гибели Центрального разведывательного управления (ЦРУ). На официальном веб-сайте ЦРУ была ссылка на статью, в которой заявления о роли спецслужбы в убийстве Джона Кеннеди названы ложью. На момент публикации с сайта ЦРУ страницу со статьей удалили, однако ее можно найти в веб-архив