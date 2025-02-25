Пытавшийся спасти чету Кеннеди агент Секретной службы США умер в 93 года

Клинт Хилл (Фото: Joyce Marshall / Zuma / Global Look Press)

Агент Секретной службы Клинт Хилл, который в день убийства 35-го президента страны Джона Фицджеральда Кеннеди пытался заслонить его и супругу Жаклин, умер в США на 94-м году жизни. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление ведомства.

«Карьера Клинта стала примером высочайших идеалов государственной службы. Мы скорбим о потере уважаемого коллеги и дорогого друга, чей вклад в агентство и страну навсегда останется в памяти», — заявили в организации.

По данным CNN, в день убийства президента Кеннеди объектом охраны Хилла была супруга американского лидера Жаклин. Перед совершением покушения агент находился в машине, следовавшей сразу за президентской. После того как раздались выстрелы, Хилл выскочил из машины и запрыгнул на машину четы Кеннеди, прикрыв первую леди и раненого президента, но не успел спасти самого главу государства.



Впоследствии агент сожалел, что не смог вовремя добраться до машины Кеннеди и заслонить его. В возрасте 43 лет Хилл ушел в отставку, так и не оправившись от шока из-за убийства Кеннеди. У Хилла остались жена, сыновья и внуки, отметил телеканал.

Убийство Джона Кеннеди было совершено в пятницу, 22 ноября, 1963 года в Далласе (штат Техас) в 12:30 по местному времени. Президент был смертельно ранен выстрелом из винтовки, когда он вместе с женой Жаклин ехал в президентском лимузине по Элм-стрит. Согласно официальной версии, его убийца Ли Харви Освальд — ветеран морской пехоты США — действовал в одиночку.

В январе 2025 года президент США Дональд Трамп поручил рассекретить документы, связанные с убийствами Джона Кеннеди, его младшего брата — бывшего генпрокурора США Роберта Кеннеди и проповедника Мартина Лютера Кинга. В соответствии с указом президента в течение 45 дней необходимо изучить материалы расследований убийств и представить план их обнародования. По мнению американского президента, обнародование документов об убийстве «отвечает общественным интересам», несмотря на то что «ни один закон конгресса не предписывает разглашать» эти данные.