 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Пытавшийся спасти чету Кеннеди агент Секретной службы США умер в 93 года

Клинт Хилл
Клинт Хилл (Фото: Joyce Marshall / Zuma / Global Look Press)

Агент Секретной службы Клинт Хилл, который в день убийства 35-го президента страны Джона Фицджеральда Кеннеди пытался заслонить его и супругу Жаклин, умер в США на 94-м году жизни. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление ведомства.

«Карьера Клинта стала примером высочайших идеалов государственной службы. Мы скорбим о потере уважаемого коллеги и дорогого друга, чей вклад в агентство и страну навсегда останется в памяти», — заявили в организации.

По данным CNN, в день убийства президента Кеннеди объектом охраны Хилла была супруга американского лидера Жаклин. Перед совершением покушения агент находился в машине, следовавшей сразу за президентской. После того как раздались выстрелы, Хилл выскочил из машины и запрыгнул на машину четы Кеннеди, прикрыв первую леди и раненого президента, но не успел спасти самого главу государства.

Впоследствии агент сожалел, что не смог вовремя добраться до машины Кеннеди и заслонить его. В возрасте 43 лет Хилл ушел в отставку, так и не оправившись от шока из-за убийства Кеннеди. У Хилла остались жена, сыновья и внуки, отметил телеканал.

Axios узнал о планах Кеннеди-младшего доказать связь ЦРУ с убийством дяди
Политика
Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший

Убийство Джона Кеннеди было совершено в пятницу, 22 ноября, 1963 года в Далласе (штат Техас) в 12:30 по местному времени. Президент был смертельно ранен выстрелом из винтовки, когда он вместе с женой Жаклин ехал в президентском лимузине по Элм-стрит. Согласно официальной версии, его убийца Ли Харви Освальд — ветеран морской пехоты США — действовал в одиночку.

В январе 2025 года президент США Дональд Трамп поручил рассекретить документы, связанные с убийствами Джона Кеннеди, его младшего брата — бывшего генпрокурора США Роберта Кеннеди и проповедника Мартина Лютера Кинга. В соответствии с указом президента в течение 45 дней необходимо изучить материалы расследований убийств и представить план их обнародования. По мнению американского президента, обнародование документов об убийстве «отвечает общественным интересам», несмотря на то что «ни один закон конгресса не предписывает разглашать» эти данные.

Читайте РБК в Telegram.

США призвали отозвать проект резолюции ООН с критикой России

Украина и США находятся на завершающей стадии переговоров по ресурсам

Депардье заподозрили в мошенничестве и отмывании денег

Великобритания ввела новые санкции против России

Сергей Лавров встретился с президентом Турции Эрдоганом

В Ватикане рассказали о «хорошей ночи» папы римского в больнице

Что мешает восстановлению дипотношений России и Грузии

Лавров: позиции Украины по урегулированию конфликта «постоянно меняются»

Взрыв прогремел в генконсульстве РФ в Марселе. Подробности

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Джон Кеннеди АНБ США убийство Секретная служба США
Материалы по теме
ФБР обнаружило 2,4 тыс. секретных документов об убийстве Кеннеди
Политика
Трамп приказал рассекретить документы об убийстве Кеннеди
Политика
Внук Кеннеди раскритиковал Трампа за приказ рассекретить документы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 92,52 (+0,5) Инвестиции, 24 фев, 18:22 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 88,21 (+0,04) Инвестиции, 24 фев, 18:22
Кремль отреагировал на извинения Вучича за поддержку резолюции ЕС в ООНПолитика, 13:03
Лидер СКА Кузнецов снова выбыл из-за проблем со здоровьемСпорт, 13:01
Песков опроверг слова Трампа о поддержке Путиным идеи миротворцев в КиевеПолитика, 12:59
Британский кандидат в главы МОК не исключил возвращения России на турнирыСпорт, 12:56
Технический долг опасен для бизнеса. Откуда он берется и что делатьPro, 12:55
Солнце выбросило самое крупное в этом году облако плазмыТехнологии и медиа, 12:54
Мурашко заявил о росте средней зарплаты врачей в России до 123 тыс. руб.Общество, 12:52
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Курс доллара на рынке Форекс впервые за полгода упал ниже ₽86Инвестиции, 12:50
Лавров прибыл с визитом в ТегеранПолитика, 12:47
Песков переадресовал в МИД вопрос о новых переговорах России и СШАПолитика, 12:47
«Монблан» на Шлюзовой: каким получается элитный ЖК от «Галс-Девелопмент»Недвижимость, 12:46
Франция предложила Европе «ядерный щит» для сдерживания РоссииПолитика, 12:45
Криптобиржа OKX выплатит штрафы на $500 млн в США. В чем ее обвинялиКрипто, 12:45
«Приоритизировать не туда»: какие проблемы скрывает стратегическая сессияPro, 12:36