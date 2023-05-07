Кеннеди-младший заявил о причастности ЦРУ к убийству его дяди

35-й президент США Джон Кеннеди был застрелен в ноябре 1963 года. По официальной версии, единственным стрелком был Ли Харви Освальд, которого позже также застрелили. Племянник Кеннеди обвинил ЦРУ в причастности к убийству его дяди

35-й президент США Джон Кеннеди (Фото: DPA / ТАСС)

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США причастно к убийству президента Джона Кеннеди в 1963 году, заявил его племянник и нынешний кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.

«Существует убедительное доказательство, что ЦРУ было причастно к его [Джона Кеннеди] убийству. Думаю, в данный момент это находится все всяких сомнений», — cказал политик.

По его мнению, американская спецслужба была причастна не только к убийству, но и к «сокрытию» преступления.

Джон Кеннеди — самый молодой избранный президент США, первый католик Белого дома. 35-м президентом США он стал в 1961 году, однако уже через два года — 22 ноября 1963 года, — был застрелен во время официального визита в Даллас. В момент следования президентского кортежа по улицам города послышались выстрелы — в президента попали дважды. Врачи боролись за его жизнь, однако через полчаса он скончался. Выстрелы были произведены из окна техасского школьного книгохранилища стрелком Ли Харви Освальдом. Арестованный по подозрению в убийстве, Освальд был застрелен через два дня при выходе из полицейского участка жителем Далласа Джеком Руби, который также впоследствии умер в тюрьме.

Официальный доклад «Комиссии Уоррена» о расследовании обстоятельств убийства Кеннеди был опубликован в 1964 году; согласно этому докладу убийцей президента был Освальд, и все выстрелы были произведены им с верхнего этажа здания книгохранилища. Какого-либо заговора, имевшего целью убийство, согласно докладу, выявить не удалось. Тем не менее в США существует много различных конспирологических версий убийства 35-го президента, в том числе о причастности к нему американских спецслужб.

На официальном веб-сайте ЦРУ есть ссылка на статью, в которой заявления о роли спецслужбы в убийстве Джона Кеннеди названы «ложью».