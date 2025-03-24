Афериста, заплатившего за $330 тыс. билетами «банка приколов», задержали
Полицейские задержали афериста, который заплатил за $330 тыс. билетами «банка приколов». Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД России.
Оперативники задержали подозреваемого на улице Трехполье. Им оказался 31-летний иностранец, временно проживающий в Москве. Похищенными деньгами он распорядился по своему усмотрению.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество). Фигурант заключен под стражу. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
В марте стало известно, что 36-летний москвич потерял $330 тыс., обменяв их на билеты «банка приколов». Мужчина нашел объявление об обмене иностранных денег на российские рубли в одном из мессенджеров и связался с автором.
Сделка произошла в автомобиле на Пресненской набережной, где москвич передал подозреваемому свои деньги и получил, как предполагал, 30 млн руб. После того как автомобиль уехал, мужчина обнаружил, что полученные деньги ненастоящие. Пострадавший обратился в полицию — там завели уголовное дело по статье о мошенничестве.
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