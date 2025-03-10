Москвич потерял $330 тыс., обменяв их на билеты «банка приколов»

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Житель Москвы потерял $330 тыс. (около 29,4 млн руб.), когда пытался обменять их на рубли у мошенников, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства рассказал, что москвич 5 марта передал неизвестному мужчине доллары США в обмен на 30 млн руб. Позднее пострадавший понял, что вместо настоящих рублей он получил билеты «банка приколов», однако мужчина, проводивший обмен, на тот момент уже скрылся.

Москвич обратился в полицию, там возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

В январе в МВД рассказали, что в Москве сотрудник одного из банков украл из банковской ячейки клиента около 180 млн руб. Пропажу обнаружили другие работники банка, они обратились в полицию, после чего подозреваемого задержали в столичном аэропорту.

По данным полиции, мужчина выносил деньги из банковского хранилища частями. Последнюю сумму — 35 млн руб. — он успел конвертировать в криптовалюту. Следователи возбудили дело по статье о краже в особо крупном размере, подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.