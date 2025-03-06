В МТС предупредили о мошенничестве со «сдачей в аренду» аккаунта WhatsApp

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мошенники разработали новую схему обмана пользователей мессенджеров, предлагая передать им свой аккаунт WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) в аренду, в результате чего они получают полный контроль над учетной записью пользователя и используют ее для кражи данных или вымогательства. Об этом «РИА Новости» сообщил директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

«Мошенники придумали новую схему обмана, связанного с арендой аккаунтов в мессенджерах. Суть в том, что предлагается сдавать в пользование личный аккаунт WhatsApp за небольшую плату — примерно 200 руб. в день. Вроде бы легкий способ заработать, но на деле это ловушка», — предупредил он.

Злоумышленники размещают объявления на форумах, сайтах вакансий и в телеграм-каналах, обещая стабильный доход и быстрые выплаты. После отклика они убеждают жертву передать им временный доступ к аккаунту WhatsApp, мотивируя это «рабочими» задачами. Иногда мошенники требуют подтвердить вход с нового устройства, отправить код из СМС или даже передать сим-карту.

Как только злоумышленники получают доступ, они начинают рассылать сообщения от имени владельца, прося занять деньги или предоставить личные данные.

«Если в переписке есть голосовые сообщения, их могут использовать для клонирования голоса. Если в чате были паспортные данные, адреса или другие важные сведения, ими также могут воспользоваться мошенники», — пояснил Бийчук.

Владельцу номера, с которого отправляются мошеннические сообщения, может грозить ответственность за незаконные действия, а обещанных выплат он не получит. Вскоре после передачи аккаунта WhatsApp обнаруживает подозрительную активность и блокирует номер, восстановить который уже невозможно.

В феврале МВД России предупредило о новой уязвимости в системе безопасности WhatsApp. Проблема связана с вредоносным ПО Graphite, которое может «проникать» на устройства пользователей без их участия.

Заражение происходит через PDF-файлы, распространенные в групповых чатах. Вредоносное ПО устанавливается автоматически, без открытия файла или нажатия на ссылку. Таким способом злоумышленники могут получить доступ к личной информации и контролировать устройство.