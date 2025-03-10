МВД рассказало о схеме мошенничества с «Пушкинской картой»

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Мошенники похищают деньги у подростков, обещая предоставить им инструкции по выводу средств с «Пушкинской карты». Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что мошенники предлагают подросткам инструкции по выводу средств с карты «за небольшую плату», однако они не срабатывают. «Попытка «обналичить» карту может быть расценена как мошенничество», — сказано в материалах управления МВД.

«Пушкинская карта» — это банковская карта с лимитом, средства на счету которой можно использовать, чтобы оплатить культурные мероприятия на территории России. Карту могут получить молодые люди от 14 до 22 лет включительно. Лимит карты в 2025 году составляет 5 тыс. руб.

Там напомнили, что мошенники выманивают у подростков личную информацию в играх, а также взламывают аккаунты в соцсетях и от чужого имени просят друзей перевести деньги или сообщить персональные данные.

Ранее МВД сообщило о схеме мошенничества с привлечением псевдопоручителей для обмана пользователей онлайн-игр, речь шла об игроках в «Викинги. Война кланов», «Страж королевства» и Roblox.

В ведомстве объяснили, что злоумышленники находят себе жертву — например, продавца игрового предмета или аккаунта, предлагают купить лот по цене выше рынка, но затем «сомневаются» в подлинности владения предметом продажи и просят дать контакты поручителя. После этого создают копию аккаунта того, кто ручается за личность владельца аккаунта, — обычно это друг или родственник продавца, — и в мессенджере выманивают личную информацию у последнего.