Бывший и.о. главы Купчино получил срок за мошенничество с билетами

Фото: Владислав Шатило / РБК

Суд в Санкт-Петербурге приговорил бывшего и.о. главы Купчино Константина Борисова к двум годам и десяти месяцам лишения свободы по делу о мошенничестве с билетами на концерты. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Суд установил, что Борисов и гендиректор ООО «Транзит Тур Лайн» Константин Жолобов в 2022 году заключили муниципальные контракты на поставку билетов на различные концерты, но их число, отраженное в актах выполненных работ, значительно превысило фактическое количество. По данным прокуратуры, в результате этих действий ущерб местному бюджету превысил 22 млн руб.

Борисову также был назначен штраф в размере почти 800 тыс. руб., ему запретили занимать должности в органах местного самоуправления на два года, отметили в ведомстве.

Там добавили, что Жолобов получил два года и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штраф 500 тыс. руб.

Суд также удовлетворил гражданский иск прокурора Фрунзенского района о взыскании с осужденных солидарно более 19 млн руб., на имущество обвиняемых сохранен арест.

В начале марта суд в Псковской области заочно приговорил бывшего замглавы администрации региона Михаила Гавунаса к восьми годам и шести месяцам лишения свободы за мошенничество.

По версии следствия, Гавунас при помощи подельника Льва Саляева с января 1997 года по декабрь 2005 года обманом безвозмездно приобрел право пользоваться и распоряжаться имущественным комплексом ЗАО «Псковпищепром» (принадлежит ГУП «Псковалко»). Ущерб администрации Псковской области от этого составил свыше 1,15 млрд руб.