МВД предупредило о схеме мошенничества с перерасчетом квартплаты

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Мошенники звонят жильцам от лица сотрудников управляющей компании и выманивают у них персональные данные под предлогом перерасчета квартплаты. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы МВД.

В них сказано, что эта схема направлена на пенсионеров. «Не верьте. Это мошенничество», — отметили в ведомстве.

В начале января МВД сообщило, что мошенники начали просить граждан об установке приложения якобы для оплаты счетов за коммунальные услуги или записи к врачу.

В августе 2024 года в ВТБ сообщили, что почти в половине случаев обмана пенсионеров мошенники используют три схемы, чтобы выманить личные данные для хищения денег. По данным банка, злоумышленники обманывают пожилых людей словами о якобы перерасчете пенсии, оформлении полиса ОМС и скидках на жилищно-коммунальные услуги.