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Глава МИД Ирана заявил о невозможности возобновления ядерной сделки

Глава МИД Ирана Аракчи: Тегеран не вернется к ядерной сделке 2015 года
Аббас Аракчи
Аббас Аракчи (Фото: Iranian Presidency / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Иран не намерен возобновлять ядерную сделку СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), заявил глава МИДа страны Аббас Аракчи в интервью изданию Khabar-e Online, передает портал Iranintl.

«СВПД в его нынешней форме и тексте не является для нас жизнеспособным. Наша ядерная ситуация значительно улучшилась, и мы не можем вернуться к прежним условиям», — сказал он.

Иранская ядерная сделка, или Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), — документ, который был подписан в 2015 году между Ираном с одной стороны и Китаем, Россией, США, Великобританией, Францией и Германией с другой.

Согласно документу Иран в обмен на отмену международных санкций ограничивает свою ядерную программу, исключая создание ядерного оружия.

В 2018 году США при первом сроке президента Дональда Трампа вышли из СВПД и ввели новые санкции против Ирана, через год Тегеран приостановил свои обязательства по сделке.

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Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп

В начале марта Трамп заявил, что направил руководству Ирана письмо с предложением о переговорах из-за опасений в связи с возможной разработкой Ираном ядерного оружия.

Верховный лидер республики Аятолла Али Хаменеи на следующий день без указания конкретных личностей заявил, что страна не будет вести переговоры с теми, кто навязывает их из собственных интересов. После этого постпредство Ирана при ООН сообщило, что Тегеран не будет обсуждать идеи, которые ведут к ядерному разоружению страны.

Позднее, 19 марта, Axios написал, что в своем письме Трамп предупредил Иран о последствиях, если тот откажется от переговоров. Президент также назвал двухмесячный срок для принятия решения. Затем 20 марта Axios узнал, что на следующей неделе в Белом доме пройдут консультации США и Израиля в рамках Стратегической консультативной группы США и Израиля (SCG) по иранской ядерной программе.

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Теги
Иран МИД ядерная сделка СВПД
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