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Политика ,  
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Трамп анонсировал «интересное время» в отношениях с Ираном

Президент сказал, что США движутся к «финалу» в том, чтобы не дать Ирану обладать ядерным оружием. Трамп хочет заключить с Тегераном новую ядерную сделку, из прошлой США вышли во время первого срока республиканца
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Скоро наступит «интересное время в истории мира» в отношении Ирана, заявил американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

«Следующее, о чем вы будете говорить, — это Иран, что произойдет с Ираном, будут некоторые интересные дни впереди. Это все, что я могу вам сказать, <...> это будет интересное время, посмотрим, что произойдет, но мы приближаемся к финальным моментам, <...> мы не можем позволить им иметь ядерное оружие», — сказал он.

10 февраля президент Трамп заявил о шансе на заключение новой ядерной сделки с Ираном (из прошлой республиканец вышел сам в свой первый срок). Как отметил президент, Тегеран может быть готов к переговорам, поскольку его система противовоздушной обороны (ПВО) была практически уничтожена в результате обмена прямыми ударами с Израилем весной и осенью 2024 года. По его словам, он хотел бы заключить сделку, «не бомбя» Иран, и республика, вероятно, хочет того же.

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Политика
Дональд Трамп

2 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что считает необходимым вести переговоры с США, однако против этого выступает верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи — и президент не может перечить его воле. «Но мы должны найти подходящие пути для решения проблем», — сказал он.

Пезешкиан отметил, что вокруг страны сжимается «экономическая петля», Трамп прибегает к своей политике «максимального давления» и санкциям.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Трамп во время переговоров по телефону с президентом Владимиром Путиным в феврале попросил Россию стать посредником в переговорах Вашингтона и Тегерана и Москва согласилась.

После этой публикации помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что представители российской и американской делегаций на встрече в Эр-Рияде 18 февраля (Ушаков участвовал в ней) договорились провести отдельные переговоры по Ирану.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя данные Bloomberg, заявил, что «проблему ядерного досье Ирана нужно решать исключительно мирными политико-дипломатическими средствами», и выразил мнение, что для этого есть потенциал.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Иран США Дональд Трамп ядерная сделка
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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