Axios узнал о скорой встрече США и Израиля по ядерной программе Ирана

Трамп в начале марта предпринял попытку начать переговоры с Ираном по поводу ядерной программы, но Тегеран отказался обсуждать этот вопрос. Теперь США проведут встречу с Израилем

Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп (Фото: Kobi Gideon / GPO / Getty Images)

На следующей неделе в Белом доме пройдут консультации США и Израиля в рамках Стратегической консультативной группы США и Израиля (SCG) по иранской ядерной программе, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Американскую делегацию, как предполагается, возглавит советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, а израильскую — советник премьер-министра по стратегическим вопросам Рон Дермер и советник по нацбезопасности Цахи Ханегби.

Стороны собираются обсудить иранскую ядерную программу и возможность переговоров Вашингтона и Тегерана. Также запланировано обсуждение войны Израиля и ХАМАС в секторе Газа и ситуации на границе Израиля и Ливана.

SCG действует с 2009 года, когда президентом США был Барак Обама. В рамках этой группы Тель-Авив и Вашингтон координируют политику в отношении Ирана, а с 7 октября 2023 года также обсуждают борьбу с ХАМАС и «Хезболлой». При новом президенте США Дональде Трампе встреча SCG пройдет впервые, уточняет Axios.

Трамп 7 марта анонсировал «интересное время» в отношениях с Ираном и заявил, что направил руководству Исламской республики письмо с предложением о переговорах из-за опасений в связи с возможной разработкой Тегераном ядерного оружия. 8 марта верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи сказал, что страна не пойдет на переговоры с теми, кто навязывает их для того, чтобы удовлетворить собственные интересы. Трампа или США он при этом не упомянул. На следующий день миссия Ирана при ООН заявила, что Тегеран не будет обсуждать идеи, ведущие к ядерной демилитаризации республики.

19 марта Axios раскрыл содержание письма Трампа к Хаменеи. Источники портала рассказали, что оно было «жестким»: американский президент предложил переговоры о новой ядерной сделке и предупредил о последствиях, если Иран отвергнет предложение и продолжит развивать свою ядерную программу. Трамп заявил в письме, что не хочет бессрочных переговоров, и назвал двухмесячный срок. Момент начала отсчета остался неясен. Axios отметил, что если Тегеран не пойдет на условия Вашингтона, возрастут шансы, что США или Израиль предпримут военные действия против ядерных объектов Ирана.