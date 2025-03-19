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Политика ,  
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Трамп поставил Ирану срок в два месяца для новой ядерной сделки

Axios: Трамп поставил Ирану срок в два месяца для новой ядерной сделки
Фото: Matyas Rehak / Shutterstock
Фото: Matyas Rehak / Shutterstock

Президент США Дональд Трамп поставил в письме верховному лидеру Ирана Али Хаменеи срок в два месяца, чтобы заключить новую ядерную сделку, сообщил Axios со ссылкой на два источника, осведомленных о послании.

По словам источников, письмо Трампа к Хаменеи было «жестким»: он предложил переговоры о новой ядерной сделке и предупредил о последствиях, если Иран отвергнет предложение и продолжит развивать свою ядерную программу. Трамп заявил в письме, что не хочет бессрочных переговоров, и назвал двухмесячный срок.

Издание отметило, что момент начала отсчета неясен — им может быть либо день отправки письма, либо время запуска переговоров двух стран. Если Тегеран не пойдет на условия Вашингтона, возрастут шансы, что США или Израиль предпримут военные действия против ядерных объектов Ирана.

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Фото:IIPA / Getty Images

В марте в интервью Fox News Трамп впервые сообщил, что отправил это письмо. Днем позже президент заявил, что США «дошли до последних пределов» в отношениях с Ираном и не могут позволить Исламской Республике получить ядерное оружие, и хотя Трамп предпочел бы мирное урегулирование конфликта, «но другой вариант решит проблему».

Хаменеи в ответ назвал обманом предложение о переговорах, отмечает Axios. По словам иранского лидера, Трамп стремится создать впечатление, что Иран отказывается от обсуждения. Хаменеи заявил, что не поддерживает переговоры с США, однако позже иранская миссия в ООН не исключила таких контактов.

Советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Иран должен «передать и отказаться» от всех элементов своей ядерной программы, включая ракеты, создание оружия и обогащение урана. В противном случае иранцы «могут столкнуться с целым рядом последствий». Уолтц заключил, что «Ирану был предложен выход из этого положения».

За последние четыре года ядерная программа Ирана ушла вперед. Страна близка к созданию ядерного оружия. По данным Международного агентства по атомной энергии, запасов обогащенного до 60% урана у этой страны хватит на шесть ядерных бомб, если обогатить уран до содержания 90% изотопа-235. Иран отрицает, что стремится создать ядерное оружие.

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Дональд Трамп Иран Али Хаменеи ядерная сделка
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Али Хаменеи фото

Али Хаменеи

Верховный лидер Ирана
19 апреля 1939 года
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